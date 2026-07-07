Senadora paraguaya amenaza con emprender acciones legales contra Mbappé

Tras la respuesta de Kylian Mbappé a sus polémicos comentarios, la senadora Celeste Amarilla le exigió una disculpa y afirmó que el futbolista incurrió en violencia de género y política.

La controversia entre la senadora paraguaya Celeste Amarilla de Boccia y el delantero francés Kylian Mbappé continúa generando reacciones en redes sociales, luego del intercambio de declaraciones que surgió tras el partido en el que el futbolista fue señalado por su actitud hacia el arquero paraguayo Orlando Gill. La disputa escaló cuando la legisladora publicó mensajes con expresiones ofensivas y de carácter racista dirigidas al jugador, lo que provocó una contundente respuesta por parte del atacante del Real Madrid.

Entre las publicaciones de Amarilla figuraban calificativos como: "camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo". Asimismo, escribió: "Bruto, no aprendió ni a escribir, en vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escuchó eran chimpancés. Le hubieras mostrado el dedo Orlando Gill, yo lo hago en el Senado y no pasa nada", comentarios que desataron una ola de críticas debido a su contenido discriminatorio.

Mbappé respondió, y la senadora paraguaya le escribió una carta

Mbappé respondió públicamente a través de sus redes sociales con un mensaje en el que condenó las declaraciones de la senadora. "Madame Celeste Amarilla, usted es una mujer despreciable e indigna de su cargo. Usted no representa al Paraguay, ese país que ha exudado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su inconsciencia y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que sus jugadoras lograron durante esta copa del mundo, dejando paso a una dama incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país. Nunca permitiré que personas como ella tengan la libertad de propagar su odio y su racismo por todo el mundo", escribió el futbolista francés.

Lejos de poner fin al conflicto, la senadora volvió a pronunciarse con una extensa publicación en la que aseguró que su desacuerdo es exclusivamente con el jugador y no con Francia. "El problema es entre vos y yo. Nunca dije nada de Francia, lo mío es contigo", afirmó. En su mensaje explicó que estudió durante su infancia y adolescencia en un colegio francés, destacó su admiración por ese país y sostuvo que su molestia surgió por la actitud que, según ella, Mbappé mostró antes, durante y después del encuentro. También reconoció que actuó impulsivamente al publicar los insultos y expresó: "Me arrepentí de haberte maltratado con los mismos insultos que recibo yo... Me di cuenta que estaba repitiendo patrones que detesto y lo borré".

Finalmente, Amarilla exigió que el futbolista también se retracte de las palabras que le dedicó. "Ahora exijo que tú también te retractes conmigo y me pidas disculpas", manifestó la legisladora, quien además rechazó haber atacado a Mbappé por motivos de género y aseguró que las expresiones del delantero constituyen "violencia de género pura y dura" y "violencia política contra una mujer". Incluso advirtió que, de no recibir una disculpa, podría iniciar acciones legales. Mientras tanto, la controversia sigue alimentando el debate público sobre los límites del discurso en redes sociales, el respeto entre figuras públicas y la responsabilidad que conlleva el uso de plataformas digitales.

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