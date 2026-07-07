¿Qué significa la señal que hizo el entrenador de Egipto durante el partido ante Argentina?

La misteriosa señal del entrenador de Egipto tras el gol de Argentina.

La clasificación de Argentina a la siguiente ronda del Mundial 2026 dejó una de las imágenes más comentadas fuera del terreno de juego. Tras el agónico triunfo por 3-2 sobre Egipto, el entrenador del conjunto africano, Hossam Hassan, protagonizó un gesto que rápidamente llamó la atención de aficionados y generó todo tipo de interpretaciones en redes sociales.

Luego de que la Albiceleste marcara el tercer gol del encuentro, las cámaras enfocaron al técnico egipcio, quien desde el área técnica cruzó los brazos formando una "X". La acción fue interpretada por muchos como una señal de "robo" ante la jugada que terminó en el tanto argentino.

Sin embargo, también se trata de un gesto universal que realizan los árbitros para denunciar episodios de racismo y que ya fue usado en otros partidos de futbol.

El gesto generó dudas entre los espectadores, ya que algunos consideraron que el entrenador reclamaba una supuesta irregularidad previa al gol y que, desde su perspectiva, la anotación debía ser anulada. Otros aficionados señalaron que simplemente se trató de una forma de expresar su desacuerdo con la decisión arbitral.

Las postales del duelo

La reacción del estratega ocurrió en un momento de máxima tensión del partido. Mientras los jugadores argentinos celebraban el gol que les daba ventaja en el marcador, el banquillo egipcio mostró su frustración por una acción que consideraban determinante en el desenlace del encuentro.

Aunque el entrenador no protagonizó una protesta directa dentro del campo, la imagen de sus brazos cruzados en forma de "X" se convirtió en una de las postales del duelo. En redes sociales, el gesto abrió un debate entre seguidores de ambas selecciones sobre la jugada y el trabajo del equipo arbitral.

El partido entre Argentina y Egipto estuvo marcado por la intensidad y la emoción hasta el final. La selección africana logró competir de igual a igual y puso en dificultades al vigente campeón mundial, pero terminó quedándose fuera tras un ajustado marcador de 3-2.

Más allá del resultado, la señal del entrenador egipcio quedó como uno de los momentos más recordados del encuentro y volvió a poner en discusión el impacto de las decisiones arbitrales en partidos de eliminación directa de una Copa del Mundo.

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