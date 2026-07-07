¡Esta es la partida de nacimiento! Nació el primer bebé llamado Vozinha

Lo que parecía una simple inscripción de nacimiento terminó convirtiéndose en una historia viral que está dando de qué hablar.

Sin lugar a duda, la fiebre por el fútbol sigue dejando cientos de historias sorprendentes en todo el mundo. En Bolivia, un recién nacido habría sido inscrito con el nombre de Vozhina Mamani, un caso que rápidamente se volvió viral y que estaría inspirado en el arquero de Cabo Verde.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La histórica actuación del arquero caboverdiano Vozhina continúa dejando huella mucho más allá de las canchas. En las últimas horas, una curiosa historia comenzó a recorrer las redes sociales luego de que se asegurara que un bebé nacido en la ciudad de La Paz, Bolivia, fue inscrito con el nombre de Vozinha Mamani.

Lo anterior, en un aparente homenaje al guardameta africano que conquistó a miles de aficionados durante la justa deportiva. Según las publicaciones virales, el pequeño nació el pasado fin de semana en el Hospital Materno Infantil de La Paz, Bolivia.

Fueron sus padres quienes decidieron bautizarlo con el nombre del experimentado portero de Cabo Verde, cuya actuación fue una de las grandes sorpresas del torneo internacional. La combinación del nombre "Vozinha" con el tradicional apellido boliviano "Mamani" hizo que la historia llamara todavía más la atención en internet.

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Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte de las autoridades del Registro Civil boliviano ni del propio centro hospitalario sobre la inscripción del recién nacido. Lo que sí es una realidad es el enorme impacto que tuvo Vozinha durante la justa mundialista.

El veterano arquero fue una de las figuras más destacadas de Cabo Verde y se convirtió en uno de los futbolistas más queridos del campeonato gracias a sus espectaculares atajadas, su liderazgo y la emotiva historia de una selección que sorprendió al mundo.

¡Le invaden su casa! Orlando Gill, arquero de Paraguay es sorprendido de esta manera El arquero paraguayo Orlando Gill vivió un emotivo momento al regresar a casa, donde decenas de aficionados lo esperaban para agradecerle su entrega.

El guardameta, cuyo verdadero nombre es João Ricardo Pereira Santos, ganó millones de seguidores durante el torneo y protagonizó numerosos momentos virales. Incluso, tras el regreso de la selección a su país, fue recibido como un auténtico héroe por miles de aficionados que salieron a las calles para agradecer la histórica campaña del combinado africano.

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