Con 17 horas de trabajo, artista jalapaneco crea un espectacular dibujo de Cristiano Ronaldo

El artista guatemalteco Alejandro Requena volvió a impresionar con un retrato hiperrealista de Cristiano Ronaldo elaborado con lápices de colores.

El talento guatemalteco vuelve a dar de qué hablar. El artista jalapaneco Alejandro Requena compartió en sus redes sociales una nueva obra que rápidamente comenzó a captar la atención de los amantes del arte y del futbol: un retrato hiperrealista del astro portugués Cristiano Ronaldo elaborado únicamente con lápices de colores.

La pieza destaca por el extraordinario nivel de detalle en el rostro, la piel, el cabello y el uniforme del futbolista, elementos que han provocado que numerosos usuarios aseguren que la ilustración parece una fotografía.

"Dibujo con lápices de colores de Cristiano terminado. 17 horas de dedicación para realizar esta obra de arte", escribió el artista guatemalteco al compartir el resultado final en su cuenta oficial de Instagram, donde también mostró el proceso de creación de la obra.

Una obra que demuestra su dominio del hiperrealismo

En la ilustración aparece Cristiano Ronaldo portando la camisola de la selección de Portugal, con una expresión sonriente y un nivel de realismo que caracteriza el trabajo de Requena.

El artista empleó lápices de colores para conseguir sombras, reflejos y texturas que aportan profundidad al retrato. La iluminación del rostro, los detalles del uniforme y la precisión en la mirada han sido algunos de los aspectos más elogiados por los usuarios.

La publicación comenzó a recibir numerosos comentarios de admiración, en los que seguidores destacaron la paciencia, el talento y la técnica necesarios para completar una obra de esta calidad después de 17 horas de trabajo continuo.

No es la primera vez que Alejandro Requena dedica una de sus obras a Cristiano Ronaldo. A lo largo de su carrera ha realizado retratos de diversas figuras internacionales, consolidándose como uno de los artistas guatemaltecos más reconocidos en el género del hiperrealismo.

¿Quién es Alejandro Requena?

Alejandro Requena, cuyo nombre completo es Edwin Alejandro Requena Canté, nació el 3 de octubre de 2001 y es originario de Jalapa, Guatemala. Descubrió su pasión por el dibujo cuando apenas tenía tres años y, a los ocho, comenzó su formación artística bajo la guía del maestro Giovanni Yanes.

A los 12 años dio el salto al arte realista y recibió su primer encargo internacional, iniciando así una trayectoria que lo ha llevado a vivir de su talento. Actualmente ha vendido obras en más de 25 países y es considerado uno de los artistas guatemaltecos más destacados en el dibujo hiperrealista.

Entre los reconocimientos que ha recibido figuran el galardón "Orgullo Jalapaneco", el nombramiento como "Jalapaneco Distinguido", distinciones otorgadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala por su trayectoria artística y diversos premios nacionales por su aporte al arte y la cultura.

Además, dirige la academia Art Requena en Jalapa, donde comparte sus conocimientos con nuevas generaciones de artistas.

Alejandro Requena ha realizado retratos de personajes históricos, deportistas y celebridades internacionales como Luka Modrić, Abraham Lincoln, Miguel Ángel Asturias, la Madre Teresa de Calcuta y Dwayne "The Rock" Johnson, Lionel Messi, entre muchos otros.

Con este nuevo retrato de Cristiano Ronaldo, el artista jalapaneco vuelve a demostrar que el talento guatemalteco continúa dejando huella dentro y fuera del país, conquistando a miles de personas con obras que, a simple vista, podrían confundirse con fotografías.

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