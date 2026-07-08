VIDEO: Bizarrap desata nueva polémica tras entregar el MVP a Messi

Una declaración de Bizarrap aviva la polémica tras el Argentina vs. Egipto.

La clasificación de Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 continúa generando controversia. Luego de las críticas de la Federación Egipcia por el arbitraje del encuentro disputado en el Estadio Atlanta, una declaración del productor musical argentino Bizarrap volvió a colocar a la Albiceleste en el centro del debate.

El artista fue el encargado de entregar a Lionel Messi el premio al Jugador Más Valioso (MVP) tras la victoria 3-2 sobre Egipto en los octavos de final. Sin embargo, durante una entrevista concedida a DAZN, realizó un comentario que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Me avisaron ayer de que tenía que darle el premio", dijo Bizarrap al ser consultado sobre la experiencia de entregar el reconocimiento. Instantes después, sonrió y añadió: "Sea quien sea el jugador del partido... Obviamente que dije que sí. Me gusta demasiado el fútbol. Generalmente prefiero no hacer estas cosas, pero tenía la esperanza de que íbamos a terminar ganando y fue así", explicó.

Declaraciones generan polémica

Las declaraciones fueron interpretadas por algunos usuarios como una insinuación de que el ganador del premio ya estaba definido con anticipación. No obstante, otros señalaron que el productor simplemente habría sido informado con antelación de que participaría en la ceremonia de premiación, sin que ello implicara conocer al futbolista que recibiría el galardón.

El video comenzó a circular ampliamente en redes sociales y alimentó el debate en medio de los reclamos presentados por la Federación Egipcia de Fútbol, que cuestionó varias decisiones arbitrales durante el partido y pidió a la FIFA investigar la actuación del cuerpo arbitral.

En un comunicado, la federación egipcia aseguró que existieron "incidentes clave" que generan dudas sobre la "coherencia y la equidad" de algunas decisiones que, a su juicio, influyeron directamente en el desarrollo del encuentro.

Mientras tanto, la FIFA no se ha pronunciado sobre la polémica generada por las declaraciones de Bizarrap, que continúan acumulando reacciones y dividiendo opiniones entre aficionados al fútbol en las redes sociales.

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