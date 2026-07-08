¿Favor para Estados Unidos? Eurodiputados piden investigar el caso de Balogun en el Mundial

Al menos 55 parlamentarios europeos solicitaron que las federaciones de futbol del continente impulsen una investigación sobre la decisión que permitió al estadounidense Folarin Balogun disputar los octavos de final ante Bélgica.

La polémica por el caso Folarin Balogun llegó hasta Europa. Un grupo de eurodiputados pidió que se investigue el proceso que permitió al futbolista de Estados Unidos jugar los octavos de final del Mundial 2026, luego de que su suspensión por tarjeta roja fuera aplazada.

La iniciativa, respaldada por al menos 55 eurodiputados, solicita a las federaciones de futbol europeas que pidan explicaciones a la FIFA sobre la decisión y que se analice si existió algún tipo de influencia externa en el procedimiento.

El escrito también plantea que se investigue el posible papel del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y si la presión de Estados Unidos tuvo alguna relación con el cambio en la sanción que habría impedido a Balogun disputar el duelo contra Bélgica.

La controversia comenzó después de que Balogun recibiera una tarjeta roja que, según las reglas habituales, le habría significado una suspensión automática para el partido de octavos de final. Sin embargo, la sanción fue pospuesta y el delantero estadounidense pudo estar disponible para el encuentro.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que había conversado con Infantino sobre la expulsión del futbolista y cuestionó la decisión arbitral, aunque negó haber presionado para modificar la sanción. Por su parte, la FIFA defendió que sus órganos disciplinarios actúan de manera independiente.

Entre los impulsores de la iniciativa aparecen los eurodiputados Lara Wolters, Niels Fuglsang y Barry Andrews, quienes argumentan que las federaciones miembro de la FIFA tienen la responsabilidad de exigir transparencia cuando existen dudas sobre la aplicación de sus normas.

El caso también generó reacciones en el futbol europeo. La UEFA cuestionó la decisión y la calificó como una medida sin precedentes, mientras que la Federación Belga presentó un reclamo relacionado con la elegibilidad del jugador.

Ahora, la atención se centra en si las federaciones europeas llevarán la petición ante la FIFA y si el organismo rector del futbol mundial abrirá una revisión sobre uno de los episodios más polémicos del Mundial 2026. Con información de EFE

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