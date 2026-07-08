 Inesperado dardo de Marruecos a Lamine Yamal en el Mundial
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El inesperado dardo de Marruecos a Lamine Yamal en pleno Mundial

por Christoper Chang
Lamine Yamal tras su primer gol mundialista, Selección de España
Lamine Yamal tras su primer gol mundialista / FOTO: Selección de España

El presidente de la Federación Marroquí sorprendió con una frase sobre Lamine Yamal que reavivó el debate por su elección de representar a España.

En medio de la disputa del Mundial y con la posibilidad de que España y Marruecos se enfrenten en una semifinal, unas declaraciones del presidente de la Federación Marroquí de Fútbol (FRMF), Fouzi Lekjaa, han generado un intenso debate. En el documental Inside: el ascenso del fútbol marroquí, producido por la revista francesa Onze Mondial, el dirigente se refirió a la decisión de Lamine Yamal de representar a la selección española con una frase que no pasó desapercibida: "¿Lamine Yamal? No conozco a ningún español que se llame Yamal". El comentario hace alusión al nombre de origen árabe del joven futbolista, nacido en Esplugues de Llobregat, Barcelona, e hijo de padre marroquí.

Durante el documental, Lekjaa explicó que la federación marroquí realizó diversos esfuerzos para convencer al actual jugador del FC Barcelona de vestir la camiseta de los Leones del Atlas. Según relató, se llevaron a cabo reuniones tanto en España como en Marruecos con los padres del futbolista, con el objetivo de presentarle el proyecto deportivo de la selección marroquí. El presidente insistió en que, para la FRMF, los jugadores con doble nacionalidad son "marroquíes en pleno derecho", razón por la que consideran natural intentar incorporarlos al combinado nacional.

Lamine Yamal optó por no representar a Marruecos

Pese al tono de su comentario inicial, el dirigente dejó claro que la federación respetó la decisión tomada por Lamine Yamal. En ese sentido, afirmó que "nunca nos opusimos a su elección" y aseguró que su "trato hacia él y su familia no ha cambiado". Asimismo, recordó los estrechos vínculos familiares del jugador con Marruecos, país que visita con frecuencia para reunirse con sus seres queridos en las provincias del norte. Por ello, destacó que "es su tierra natal" y que tanto el futbolista como su familia "siempre son bienvenidos".

Las palabras de Fouzi Lekjaa llegan en un momento de gran expectación por el desempeño de ambas selecciones en el torneo y reavivan el debate sobre la identidad deportiva de los futbolistas con doble nacionalidad. Más allá de la polémica, el presidente de la FRMF quiso cerrar su intervención con un mensaje de reconocimiento hacia España al señalar: "Nuestra historia y nuestra civilización nos llenan de orgullo, y nos hacen sentir aún más orgullosos cuando, efectivamente, la nación marroquí contribuye al éxito de una selección nacional amiga y vecina como España". 

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Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE
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