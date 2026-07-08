El Mundial 2026 ya deja doce bajas en los banquillos

La salida más reciente es la del croata Zlatko Dalic, quien decidió cerrar un ciclo de casi nueve años después de la eliminación de Croacia en los dieciseisavos de final.

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá no solo ha marcado el destino de las selecciones participantes, sino también el de varios entrenadores. Hasta el momento, doce seleccionadores han puesto fin a su etapa al frente de sus respectivos equipos nacionales, una cifra que representa el 25 % de los técnicos que iniciaron el torneo. La salida más reciente es la del croata Zlatko Dalić, quien decidió cerrar un ciclo de casi nueve años después de la eliminación de Croacia en los dieciseisavos de final.

Dalić, que asumió la dirección de la selección croata en 2017, explicó que abandonar el cargo fue una de las decisiones más difíciles de su carrera. Durante su gestión logró consolidar a Croacia como una selección competitiva en el escenario internacional, pero consideró que había llegado el momento de dar un paso al costado tras la derrota sufrida en la Copa del Mundo. Su renuncia se suma a una serie de cambios que reflejan la alta exigencia que enfrentan los entrenadores en los grandes torneos.

12 entrenadores sin trabajo tras el Mundial

La lista de técnicos que no continuarán en sus funciones comenzó con Sabri Lamouchi, de Túnez, quien dejó el puesto tras el inicio del campeonato. Posteriormente también se despidieron Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur) y Marcelo Bielsa (Uruguay), luego de que sus selecciones no lograran superar la fase de grupos. Más adelante se unieron Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos) y Julian Nagelsmann (Alemania), eliminados en los dieciseisavos de final, así como Javier Aguirre (México), Carlos Queiroz (Ghana) y Roberto Martínez (Portugal), cuyos equipos quedaron fuera en los octavos de final.

La constante rotación de entrenadores evidencia la presión que existe en el fútbol de selecciones, donde los resultados suelen determinar el futuro de los proyectos deportivos. Con el Mundial aún en desarrollo, no se descarta que la lista de salidas aumente en las próximas semanas. Mientras varias federaciones comienzan la búsqueda de nuevos estrategas, otras apuestan por iniciar procesos de renovación con la mirada puesta en las próximas competiciones internacionales.

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