FIFA evaluaría el arbitraje de François Letexier tras el reclamo de Egipto

François Letexier podría pasar por el habitual examen del Comité de Árbitros de la FIFA tras su actuación en octavos de final.

La actuación del árbitro francés François Letexier durante el partido de octavos de final entre Argentina y Egipto será evaluada por el Comité de Árbitros de la FIFA, luego de la controversia generada por varias decisiones tomadas durante el encuentro y del reclamo formal presentado por la Federación Egipcia de Fútbol.

La revisión forma parte del procedimiento habitual que realiza la FIFA con el desempeño de los árbitros después de cada uno de los partidos del Mundial. Sin embargo, en esta ocasión la atención se ha centrado sobre Letexier debido a las protestas del conjunto egipcio, que considera que fue perjudicado por decisiones clave en la derrota 3-2 ante la selección argentina.

Entre las acciones más discutidas figura la anulación de un gol de Egipto por una falta previa sobre Lisandro Martínez, decisión confirmada tras la intervención del VAR. Además, la federación africana sostiene que el árbitro debió sancionar un penal en los minutos finales por una presunta infracción en el área argentina, jugada que precedió al gol del triunfo anotado por Enzo Fernández.

Las decisiones arbitrales provocaron fuertes reclamos del seleccionador egipcio, Hossam Hassan, quien protagonizó varios intercambios con Letexier durante el encuentro. Posteriormente, la Federación Egipcia solicitó a la FIFA abrir una investigación y apartar tanto al árbitro central como a los integrantes del VAR del resto de la competición.

¿Todas sus decisiones fueron correctas?

No obstante, distintos reportes señalan que la evaluación del desempeño de Letexier responde al protocolo habitual del organismo y no implica, por sí sola, la apertura de un proceso disciplinario ni una sanción.

El futuro del árbitro francés en el Mundial también podría depender del avance de la selección de Francia en el torneo, ya que la FIFA suele evitar que colegiados del mismo país de los equipos semifinalistas continúen dirigiendo encuentros decisivos.

Letexier llega a esta Copa del Mundo con una destacada trayectoria internacional. Fue reconocido como el mejor árbitro del mundo en 2024 por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS) y ocupó el segundo lugar en la clasificación correspondiente a 2025.

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