Justin Bieber se une a Shakira, Madonna y BTS para el histórico show del descanso en la final del Mundial 2026

Justin Bieber fue confirmado como una de las grandes figuras del primer show de medio tiempo en la final del Mundial 2026.

La gran final del Mundial 2026 no solo definirá al nuevo campeón del planeta, sino que también marcará un antes y un después en la historia del torneo. La FIFA y Global Citizen confirmaron este miércoles que el cantante canadiense Justin Bieber será uno de los artistas principales del primer espectáculo oficial de medio tiempo que se realizará durante una final mundialista, un formato inspirado en el tradicional show del Super Bowl de la NFL.

El evento tendrá lugar el próximo 19 de julio en el estadio MetLife Stadium, sede de la final del Mundial 2026, donde millones de espectadores seguirán una presentación de apenas 11 minutos que reunirá a algunos de los artistas más influyentes del planeta.

Un elenco de talla mundial

Con la incorporación de Justin Bieber, el cartel artístico queda conformado por Shakira, Madonna, BTS y el propio intérprete canadiense como figuras principales del espectáculo.

Además, la producción contará con la participación del cantante nigeriano Burna Boy, el reconocido director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, el coro infantil PS22 de Staten Island y miembros de la banda Coldplay, cuyo vocalista, Chris Martin, es el director artístico del espectáculo. También participarán personajes de Barrio Sésamo, entre ellos Kermit y Miss Piggy, como parte del mensaje educativo que impulsa el evento.

Justin Bieber: "El Mundial une al mundo"

Tras hacerse oficial su participación, Justin Bieber expresó su entusiasmo por formar parte del evento.

"El Mundial de la FIFA une al mundo como ninguna otra cosa puede hacerlo. Estoy agradecido de formar parte de este espectáculo y aún más de saber que ya está ayudando a ampliar el acceso a la educación para niños de todo el mundo", señaló el artista mediante un comunicado difundido por los organizadores.

La confirmación llega pocos días después de que diversos medios internacionales informaran que el cantante se encontraba en negociaciones para integrarse al espectáculo, rumores que finalmente fueron oficializados por la FIFA y Global Citizen.

Mucho más que un show musical

El espectáculo de medio tiempo no solo busca convertirse en uno de los eventos musicales más vistos de la historia, sino también impulsar el FIFA Global Citizen Education Fund.

La campaña pretende recaudar 100 millones de dólares para ampliar el acceso a la educación de calidad y al fútbol para niños de distintas regiones del mundo. Como parte de esa iniciativa, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado al fondo educativo. Hasta el momento ya se han reunido más de 50 millones de dólares.

Chris Martin dirige una producción histórica

La responsabilidad artística del espectáculo recae en Chris Martin, líder de Coldplay, quien trabaja junto con Global Citizen, Live Nation y Done + Dusted para crear un show que combine música, deporte y un mensaje social.

El director ejecutivo de Global Citizen, Hugh Evans, aseguró que la presentación podría convertirse en "los 11 minutos de actuación musical televisada más vistos de la historia", comparando su relevancia con el histórico concierto Live Aid de 1985.

Una final que promete hacer historia

La final del Mundial 2026 ya era considerada uno de los eventos deportivos más esperados del año, pero ahora también apunta a convertirse en uno de los mayores espectáculos musicales jamás organizados alrededor del fútbol.

Con Justin Bieber sumándose a Shakira, Madonna, BTS y un elenco internacional de artistas, la FIFA apuesta por transformar el descanso del partido más importante del torneo en una experiencia sin precedentes, capaz de reunir deporte, entretenimiento y solidaridad frente a una audiencia global de cientos de millones de personas.

Etiquetas