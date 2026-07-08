¿Quién es Magi Sadeq? La ingeniera que conquistó el corazón de Mohamed Salah y evita los reflectores

¿Quién es Magi Sadeq? Conoce la historia de la ingeniera que ha acompañado al delantero egipcio desde la infancia y que se ha convertido en uno de los pilares de su carrera.

Cada vez que Mohamed Salah salta al terreno de juego, millones de aficionados siguen de cerca sus actuaciones. Sin embargo, fuera de los estadios existe una persona que ha permanecido a su lado desde mucho antes de que se convirtiera en una estrella internacional: su esposa, Magi Sadeq.

Lejos del estilo de vida que suelen llevar muchas parejas de futbolistas de élite, Magi ha construido una imagen basada en la discreción, la vida familiar y el bajo perfil. Sin redes sociales públicas, sin entrevistas y con muy pocas apariciones frente a las cámaras, la esposa del ídolo egipcio despierta cada vez más curiosidad entre los seguidores del atacante del Liverpool.

Una historia de amor que comenzó en la escuela

La relación entre Mohamed Salah y Magi Sadeq comenzó mucho antes de que el delantero conquistara Europa.

Ambos crecieron en la localidad egipcia de Nagrig, en la gobernación de Gharbia, donde coincidieron desde pequeños en la escuela Mohammed Eyad Al Tantawi. Mientras compartían clases durante su infancia y adolescencia, nació una amistad que poco a poco se transformó en una relación sentimental.

Salah ha contado en distintas entrevistas que, tras conocerse mejor durante varios años, decidieron formalizar su noviazgo antes de que él iniciara su aventura profesional en el fútbol europeo.

¿A qué se dedica Magi Sadeq?

Aunque suele ser presentada únicamente como la esposa del futbolista, Magi Sadeq desarrolló su propia carrera profesional.

De acuerdo con diversos medios internacionales, estudió en la Facultad de Comercio de Alejandría y se graduó como ingeniera especializada en biotecnología, formación que completó mientras Salah comenzaba a destacar en las categorías inferiores del club Al Mokawloon Al Arab.

Su preparación académica y su decisión de mantenerse alejada del espectáculo han provocado que numerosos medios británicos la describan como la "antítesis de la botinera", ya que nunca ha buscado aprovechar la fama de su esposo para convertirse en figura pública.

Una boda que paralizó su pueblo

La pareja contrajo matrimonio el 17 de diciembre de 2013 en Nagrig, poco antes de que Salah iniciara una nueva etapa en su carrera tras fichar por el Chelsea.

La boda se convirtió en un auténtico acontecimiento para la comunidad, ya que miles de vecinos participaron en una celebración multitudinaria que reunió a artistas locales y familiares de ambos.

Desde entonces, Magi ha acompañado al delantero en cada uno de sus destinos futbolísticos: Suiza, Inglaterra, Italia y nuevamente Inglaterra, donde Salah alcanzó la categoría de leyenda con el Liverpool.

Una familia unida

El matrimonio tiene dos hijas. La mayor, Makka, nació en Londres en 2014 durante la primera etapa de Salah en Inglaterra, mientras que la menor, Kayan, llegó al mundo en Liverpool en 2020.

Las pocas imágenes familiares que comparten suelen publicarse únicamente en las redes sociales del futbolista y, tradicionalmente, aparecen al finalizar cada temporada de la Premier League, cuando Magi y sus hijas bajan al césped de Anfield para celebrar junto al delantero.

El apoyo más importante para Salah

En una entrevista concedida a un canal egipcio, Mohamed Salah no dudó en reconocer que gran parte de su éxito deportivo ha sido posible gracias al respaldo de Magi.

El futbolista explicó que, debido a las constantes concentraciones y entrenamientos, ella es quien se encarga de cuidar a sus hijas y mantener la estabilidad familiar, especialmente durante los momentos de mayor presión en su carrera.

Asimismo, destacó que ambos comparten un estilo de vida tranquilo, lejos de la exposición mediática y del protagonismo en redes sociales.

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