Portugal apuesta por el técnico que triunfó junto a Cristiano Ronaldo en Al Nassr

El amigo de Cristiano Ronaldo que ahora dirigirá a la Selección de Portugal.

Portugal decidió confiar su nuevo proyecto en un entrenador que ya conoce de cerca a una de sus máximas figuras. Jorge Jesus será el nuevo seleccionador nacional tras la eliminación del combinado luso en los octavos de final del Mundial 2026, en una apuesta que también representa un guiño a Cristiano Ronaldo.

El técnico portugués, de 71 años, llegará al banquillo de la selección por primera vez en su carrera y reemplazará a Roberto Martínez, según confirmó el periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano.

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) alcanzó un principio de acuerdo con Jesus para un contrato de cuatro años, con el objetivo de preparar al equipo para la Eurocopa 2028 y el Mundial 2030, torneo que Portugal organizará junto a España y Marruecos.

Éxito en Arabia Saudita

Uno de los principales argumentos para su elección fue su reciente éxito en Arabia Saudita, donde dirigió al Al Nassr y consiguió conquistar la Saudi Pro League junto a Cristiano Ronaldo. La relación entre ambos se fortaleció durante una temporada en la que Jesus logró sacar el máximo rendimiento del delantero portugués, quien continúa siendo una pieza clave de la selección.

El nuevo entrenador también cuenta con experiencia dirigiendo a otros grandes clubes. Antes de su paso por Al Nassr, se consagró campeón de liga con Al Hilal, otro de los equipos más importantes del fútbol saudí.

Jorge Jesus llega a Portugal con un amplio historial de títulos. En Brasil hizo historia con Flamengo al conquistar la Copa Libertadores, el Brasileirao, la Recopa Sudamericana y la Supercopa de Brasil entre 2019 y 2020. Además, tuvo una etapa exitosa en Benfica, donde ganó tres ligas portuguesas y disputó dos finales consecutivas de la Europa League.

Su primer gran desafío será la Nations League, donde Portugal defenderá el título conseguido en 2025. La dirigencia apuesta por su experiencia y por una figura que ya demostró saber trabajar con Cristiano Ronaldo en la etapa más reciente de su carrera.

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