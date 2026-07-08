Rafael Márquez es nombrado nuevo entrenador de México

La Federación Mexicana anuncia a Rafael Márquez como nuevo seleccionador.

La Federación Mexicana de Futbol anunció este miércoles a Rafael Márquez como nuevo director técnico de la selección nacional, luego de la salida de Javier Aguirre, quien dejó el cargo tras la eliminación del equipo en la Copa del Mundo 2026.

Con este nombramiento, Márquez asumirá la responsabilidad de encabezar el nuevo proyecto deportivo del combinado tricolor con la mirada puesta en el Mundial de 2030, donde buscará devolver a México al protagonismo internacional.

El exdefensor llega al banquillo nacional después de haber formado parte del cuerpo técnico de Aguirre durante el último proceso mundialista. En ese periodo se desempeñó como auxiliar técnico y tuvo una participación activa en la planificación táctica y la toma de decisiones del equipo durante los compromisos más importantes.

La designación de Márquez representa la continuidad de un proyecto que apuesta por el conocimiento interno del grupo y por una figura ampliamente identificada con la selección mexicana.

La carrera de Rafa Márquez

Como futbolista, Rafael Márquez es considerado uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. A lo largo de su carrera defendió los colores de clubes como el FC Barcelona, AS Monaco FC y Club León, además de disputar varias Copas del Mundo con la selección nacional.

En su etapa como entrenador inició su formación en las categorías inferiores del Real Alcalá y posteriormente dirigió al Barça Atlètic, donde consolidó su experiencia antes de incorporarse al cuerpo técnico de la selección mayor.

La Federación Mexicana confía en que la experiencia internacional de Márquez, tanto dentro como fuera de la cancha, sea clave para liderar el proceso de renovación del equipo y construir una selección competitiva de cara a la próxima Copa del Mundo.

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