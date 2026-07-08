Shakira envía mensaje a la Selección de Colombia tras quedar fuera del Mundial 2026

Las lágrimas de Luis Díaz también conmovieron a Shakira. Tras la eliminación de Colombia a manos de Suiza en el Mundial 2026, la cantante publicó un emotivo mensaje que rápidamente se volvió viral.

La ilusión de Colombia de seguir avanzando en el Mundial 2026 llegó a su fin este martes luego de caer ante Suiza en una dramática definición por penales, resultado que selló la eliminación del conjunto cafetero en los octavos de final del torneo.

Tras el duro golpe deportivo, una de las primeras figuras públicas en reaccionar fue Shakira, quien utilizó sus redes sociales para expresar el orgullo que siente por la Selección de Colombia y dedicar un emotivo mensaje a los futbolistas que representaron al país en la máxima cita del futbol.

Colombia se despide del Mundial 2026

El encuentro disputado en el BC Place de Vancouver estuvo marcado por la intensidad y el equilibrio entre ambos equipos. Colombia y Suiza igualaron sin goles durante los 90 minutos reglamentarios y tampoco lograron romper el empate en la prórroga.

Todo se definió desde el punto penal, donde ambos conjuntos fallaron un disparo. Sin embargo, el guardameta suizo Gregor Kobel se convirtió en la gran figura al detener el cobro de Juan Camilo "Cucho" Hernández, mientras que Rubén Vargas convirtió el penal decisivo para darle a Suiza el boleto a los cuartos de final, instancia que alcanza por primera vez en más de siete décadas.

Con este resultado, Colombia quedó oficialmente eliminada del Mundial 2026, poniendo fin a una campaña que despertó la ilusión de millones de aficionados gracias a su entrega y buen desempeño durante el torneo.

El emotivo mensaje de Shakira

Aunque se encuentra en Boston preparando los conciertos que ofrecerá como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", Shakira siguió de cerca el partido de la selección colombiana y no tardó en pronunciarse tras la eliminación.

La barranquillera publicó un mensaje cargado de sentimiento, en el que destacó el esfuerzo de los jugadores y aseguró sentirse orgullosa del equipo.

"Mi selección ha jugado este Mundial con una entrega que nos enorgullece a todos. Lo hemos dado todo y está claro que Dios no se mete en el futbol porque si no habríamos pasado a cuartos. Estas lágrimas de nuestro Lucho Díaz son las lágrimas de cada uno de nosotros, los colombianos, que gritamos, nos emocionamos, cantamos y celebramos cada paso de nuestra selección. Y, aunque este resultado no está a la altura de nuestros sueños, quiero agradecerle con todo mi corazón a este equipo de luchadores que nos han representado tan bien y nos han hecho sentir tan orgullosos. Los amo".

Shakira - Captura de pantalla

Sus palabras rápidamente se viralizaron y fueron compartidas por miles de usuarios, quienes agradecieron el respaldo de la artista en uno de los momentos más difíciles para el combinado nacional.

Lucho Díaz, símbolo del dolor colombiano

Uno de los momentos más emotivos tras el encuentro fue protagonizado por Luis Díaz. El atacante colombiano no pudo contener las lágrimas luego de consumarse la eliminación, una imagen que dio la vuelta al mundo y que fue mencionada directamente por Shakira en su publicación.

La cantante aseguró que el llanto del futbolista representa el sentir de todo un país que soñó con ver a Colombia entre las mejores selecciones del campeonato.

Pese a la derrota, la Selección de Colombia recibió múltiples muestras de apoyo tanto de aficionados como de personalidades del deporte y del entretenimiento. En redes sociales, miles de seguidores coincidieron en agradecer la entrega del equipo dirigido durante todo el torneo, destacando el carácter mostrado en cada partido.

La eliminación significó el final del sueño mundialista para Colombia, mientras que Suiza avanzó a los cuartos de final tras firmar una de las victorias más importantes de su historia reciente en una Copa del Mundo.

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