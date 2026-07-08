Vozinha da otro gran paso y protagoniza una campaña de talla mundial

Después de convertirse en una de las grandes figuras de Cabo Verde durante el Mundial 2026, Vozinha ahora conquista el mundo de la moda al protagonizar una exclusiva campaña internacional.

El Mundial 2026 no solo impulsó la carrera deportiva de Vozinha, sino que también le abrió las puertas a la industria de la moda. Tras convertirse en una de las grandes revelaciones del torneo defendiendo la portería de Cabo Verde, el experimentado guardameta ahora protagoniza una importante campaña internacional junto a una de las colaboraciones más influyentes entre el deporte y el diseño.

Las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y rápidamente captaron la atención de aficionados al futbol y amantes de la moda. En ellas, Vozinha luce prendas y calzado de una colección que fusiona el rendimiento deportivo con el estilo urbano contemporáneo, consolidándose como una figura con proyección más allá de las canchas.

De héroe de Cabo Verde a figura internacional

Durante el Mundial 2026, Vozinha se convirtió en uno de los nombres más comentados del torneo gracias a sus actuaciones con la selección de Cabo Verde, que sorprendió al mundo con una histórica participación.

El arquero fue uno de los pilares del combinado caboverdiano durante su inolvidable campaña mundialista. Sus intervenciones decisivas, experiencia y liderazgo ayudaron a que Cabo Verde se ganara el respeto del futbol internacional y conquistara a millones de aficionados.

Su popularidad creció partido tras partido, convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos de la Copa del Mundo y despertando el interés de importantes marcas internacionales.

Una campaña que ya es viral

La nueva campaña apuesta por una imagen minimalista y moderna, donde Vozinha aparece como el rostro principal de una colección que combina moda urbana, innovación y deporte. Por el momento la campaña no ha salido en su totalidad pero muchos fans la esperan con ansias.

Las fotografías muestran al guardameta vistiendo algunas de las piezas más llamativas de la colaboración, además de un exclusivo modelo de botines, reflejando una faceta distinta a la que acostumbró mostrar durante el Mundial 2026.

En pocas horas, las imágenes se viralizaron en distintas plataformas digitales y recibieron miles de comentarios de seguidores que celebraron el nuevo logro del arquero.

Moda y deporte, una combinación cada vez más fuerte

En los últimos años, las grandes marcas han encontrado en los deportistas embajadores ideales para conectar con nuevas generaciones.

David Beckham, Lewis Hamilton, Naomi Osaka, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo son algunos de los atletas que han protagonizado campañas internacionales, demostrando que el impacto de las estrellas deportivas trasciende los resultados obtenidos en la competencia.

Ahora, Vozinha se suma a esa lista de figuras que combinan el éxito deportivo con una creciente presencia en el mundo de la moda.

¿Quién es Vozinha?

Vozinha, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, es un futbolista caboverdiano de 40 años que se convirtió en una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, el arquero se ganó el reconocimiento internacional tras mantener su portería imbatida ante potencias como España, consolidándose como héroe de su selección.

Su historia de perseverancia también conquistó al público: creció aprendiendo a atajar con videos de YouTube y fue criado por sus abuelos, quienes inspiraron su famoso apodo. Tras sus actuaciones mundialistas, su popularidad se disparó de unos 50 mil seguidores a más de 17 millones en plataformas como Instagram.

Etiquetas