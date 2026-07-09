Antonela Roccuzzo presume un lujoso accesorio en el Mundial y su precio sorprendió

Antonela Roccuzzo apareció con una exclusiva joya de lujo y su valor impactó.

Antonela Roccuzzo volvió a captar la atención durante la Copa Mundial 2026, pero esta vez no solo por acompañar a Lionel Messi desde las tribunas. Mientras alentaba a la selección de Argentina en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, la empresaria e influencer lució un exclusivo reloj de lujo que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los aficionados a la moda y la alta relojería.

Tras la victoria 3-2 de Argentina sobre Egipto, resultado que aseguró el boleto de la Albiceleste a los cuartos de final, Roccuzzo compartió varias fotografías del encuentro en sus redes sociales. Aunque las imágenes celebraban el triunfo del equipo, un detalle llamó especialmente la atención: el reloj que llevaba en su muñeca.

Por sus características, el accesorio corresponde al Royal Oak Offshore Selfwinding Chronograph de 37 milímetros, una de las más recientes incorporaciones de la firma suiza Audemars Piguet a su colección de verano 2026.

El lujoso reloj de Antonela Roccuzzo. - Instagram @antoroccuzzo

El valor del reloj

La pieza está elaborada con una caja de oro rosa de 18 quilates y un bisel octogonal decorado con diamantes, además de los ocho tornillos característicos de la línea Royal Oak. También incorpora una esfera en color azul claro, una correa de caucho celeste intercambiable y el nuevo calibre 6401, un movimiento cronógrafo automático desarrollado por la marca.

El reloj tiene un precio oficial de 54 mil 100 francos suizos, lo que equivale a cerca de Q510 mil, convirtiéndolo en una de las piezas más exclusivas vistas durante el Mundial.

Además de su elevado costo, adquirir este modelo no resulta sencillo. Audemars Piguet no comercializa todas sus creaciones mediante una tienda en línea convencional, por lo que los interesados deben solicitar una cita en una boutique oficial o en una AP House para iniciar el proceso de compra.

Con este accesorio, Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que, además de seguir de cerca la carrera de Lionel Messi, también marca tendencia con piezas de lujo que no pasan desapercibidas.

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