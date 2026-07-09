Argentina vs. Suiza tendrá acento portugués: árbitros definidos

El portugués João Pinheiro fue designado como árbitro principal del encuentro y dirigirá su tercer partido en la Copa del Mundo, tras haber impartido justicia en un compromiso previo de Suiza durante la fase de grupos.

La FIFA confirmó al encargado de impartir justicia el sábado (19 horas de Guatemala) en uno de los partidos más esperados de los cuartos de final del Mundial 2026. El portugués João Pinheiro será el árbitro principal del duelo entre Argentina y Suiza, un enfrentamiento que definirá a uno de los semifinalistas de la Copa del Mundo.

Pinheiro estará acompañado por sus compatriotas Bruno Jesus y Luciano Maia, quienes cumplirán la función de árbitros asistentes en un partido donde cada decisión estará bajo máxima atención por la presencia de la vigente campeona mundial y una selección suiza que continúa sorprendiendo en el torneo.

Un árbitro con un antecedente suizo en el Mundial

El duelo ante Argentina representará la tercera participación de João Pinheiro en el Mundial 2026. Su estreno en la competición tuvo como protagonista precisamente a Suiza, en la victoria por 4-1 ante Bosnia y Herzegovina durante la fase de grupos.

Posteriormente, el árbitro portugués dirigió el encuentro entre Sudáfrica y Canadá correspondiente a los dieciseisavos de final.

Ahora tendrá la responsabilidad de conducir un partido de máxima exigencia, con dos selecciones que llegan con objetivos diferentes: Argentina busca continuar su camino hacia la defensa del título conquistado en Catar 2022, mientras que Suiza intenta alcanzar una instancia histórica.

Partido entre Suiza y Bosnia por el Mundial 2026 - Agencia EFE

Experiencia internacional

João Pinheiro cuenta con una amplia trayectoria en el futbol europeo. Además de dirigir habitualmente en la Primeira Liga de Portugal, suma experiencia en competiciones internacionales de la UEFA, incluida la Champions League.

Aunque nunca ha arbitrado un partido de la selección argentina absoluta, sí tiene un antecedente con una representación nacional del país sudamericano: dirigió el triunfo de Argentina Sub-20 por 1-0 ante Colombia en un Mundial de la categoría.

La lupa estará sobre el arbitraje

El partido entre argentinos y suizos llega en una fase donde cada detalle puede definir la clasificación. Las decisiones arbitrales, el uso del VAR y las jugadas dentro del área volverán a estar bajo observación en un duelo que contará con Lionel Messi como una de sus principales figuras.

Con experiencia internacional y tres partidos en esta Copa del Mundo, João Pinheiro tendrá ahora uno de los mayores desafíos de su carrera: dirigir a Argentina en su camino hacia las semifinales del Mundial 2026.

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