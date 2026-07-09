Cantante israelí desata polémica con video sobre España en pleno Mundial 2026

Un video musical de la cantante israelí Noa Kirel encendió la polémica en redes sociales. ¿De qué se trata?

La cantante israelí Noa Kirel, reconocida internacionalmente tras obtener el tercer lugar en el Festival de Eurovisión 2023 con la canción Unicorn, volvió a convertirse en tendencia mundial, aunque esta vez lejos de los escenarios. La artista publicó un video musical inspirado en el Mundial 2026 que ha generado una intensa discusión en redes sociales por la manera en que representa a la selección española.

En cuestión de horas, el videoclip comenzó a viralizarse y se acercó al millón de reproducciones en YouTube, mientras miles de usuarios debatían sobre el mensaje detrás de las imágenes y el contexto político que rodea a la cantante.

Un video ambientado en el Mundial 2026

En la producción, Noa Kirel aparece caracterizada como portera de la selección de Argentina. Vestida con un top inspirado en la camiseta albiceleste y utilizando guantes de arquera, la cantante detiene una serie de penales ejecutados por un futbolista que viste el uniforme de España.

Mientras realiza cada atajada, tres aficionadas observan el encuentro desde las gradas portando camisetas de Alemania, Argentina y España, celebrando las acciones que protagoniza la intérprete.

Aunque el video presenta una historia ficticia, muchos usuarios interpretaron la representación como una provocación hacia España en medio de la Copa del Mundo.

Las redes sociales se dividieron

La publicación provocó una ola de comentarios tanto de apoyo como de rechazo.

Una parte de los usuarios criticó a la cantante por su nacionalidad israelí y la acusó de utilizar el fútbol para enviar un mensaje político relacionado con el conflicto en Medio Oriente.

Otros seguidores defendieron a la artista y señalaron que se trata únicamente de una propuesta musical con una temática deportiva, además de recordar que España ha mantenido una postura crítica respecto a las acciones militares de Israel en Gaza y Líbano.

El debate rápidamente trascendió el ámbito deportivo y terminó mezclándose con las tensiones políticas que han acompañado a diversas figuras públicas israelíes durante los últimos años.

¿Quién es Noa Kirel?

Noa Kirel es una de las artistas más exitosas de Israel. Inició su carrera siendo adolescente y rápidamente se consolidó como cantante, actriz, presentadora y bailarina. En 2023 representó a su país en el Festival de Eurovisión con Unicorn, donde obtuvo el tercer lugar y alcanzó notoriedad internacional.

Desde entonces ha acumulado millones de seguidores en plataformas digitales y ha desarrollado una carrera con fuerte presencia en Europa y Estados Unidos.

El deporte vuelve a mezclarse con la política

No es la primera vez que una figura del entretenimiento genera controversia utilizando el fútbol como escenario para una producción artística.

En un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos, cualquier referencia a selecciones nacionales o símbolos patrios suele provocar reacciones inmediatas en redes sociales.

El caso de Noa Kirel demuestra cómo un videoclip de apenas unos minutos puede trascender el ámbito musical y convertirse en tema de conversación mundial, especialmente cuando coincide con uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

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