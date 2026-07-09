“¡Cirugía hecha!”: Jordan Henderson reaparece tras ser operado y envía un mensaje a Inglaterra

Jordan Henderson sorprendió al publicar una fotografía desde el hospital después de ser operado del brazo. El mediocampista inglés dejó un mensaje de optimismo antes del duelo de Inglaterra en los cuartos de final del Mundial 2026.

Jordan Henderson volvió a aparecer públicamente luego de someterse a una cirugía en el brazo. El experimentado mediocampista inglés compartió una fotografía desde el hospital junto al equipo médico que realizó la intervención y aprovechó para enviar un mensaje de optimismo de cara al importante compromiso que disputará Inglaterra este fin de semana en el Mundial 2026.

La imagen rápidamente se viralizó en redes sociales, donde miles de aficionados expresaron su apoyo al futbolista y le desearon una pronta recuperación.

"¡Cirugía hecha!"

A través de su cuenta oficial de Instagram, Henderson publicó una fotografía acostado en la cama del hospital acompañado por los médicos que participaron en la operación.

Junto a la imagen escribió: "¡Cirugía hecha! Ahora vamos a prepararnos para el gran sábado. Gracias a todo el personal que me cuidó en el Kansas City Orthopaedic Institute. Especialmente a los tres cirujanos que llevaron a cabo la operación".

El futbolista también mencionó por nombre a los especialistas que participaron en la intervención y agradeció el trato recibido durante su estancia en el centro médico.

No confirmó que vaya a jugar

Aunque muchos aficionados interpretaron el mensaje como una señal positiva, Henderson no afirmó que estará disponible para disputar el partido del sábado.

Su publicación únicamente hace referencia a que comienza a prepararse para esa fecha, sin especificar si podrá tener minutos dentro del terreno de juego o si apoyará a la selección desde fuera de la cancha mientras continúa su recuperación.

Hasta el momento, la selección inglesa no ha informado oficialmente cuándo podrá regresar a la actividad competitiva.

Más allá de su participación dentro del campo, Jordan Henderson continúa siendo uno de los líderes del grupo inglés.

Con una amplia trayectoria internacional y experiencia en grandes torneos, el mediocampista es considerado una de las voces de mayor peso dentro del vestuario, donde ejerce un papel importante tanto en lo deportivo como en el aspecto anímico.

Inglaterra se prepara para un duelo decisivo

El mensaje de Henderson llega mientras Inglaterra afina los últimos detalles para enfrentar a Noruega en los cuartos de final del Mundial 2026.

Los ingleses buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo frente a una selección noruega que ha sorprendido al eliminar a Brasil y que cuenta con Erling Haaland como su gran figura.

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