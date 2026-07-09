 Qué futbolista del Mundial tiene más homónimos en Guatemala
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 France France Morocco Morocco 00
medio tiempo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Medio Tiempo
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Universo Futbol

¿Qué futbolista del Mundial tiene más homónimos en Guatemala?

por Oliver Paniagua
Cristiano Ronaldo lidera la lista de nombres compuestos de futbolistas famosos inscritos en Guatemala., Redes sociales.
Cristiano Ronaldo lidera la lista de nombres compuestos de futbolistas famosos inscritos en Guatemala. / FOTO: Redes sociales.

Las figuras del Mundial también dejan huella en Guatemala y el Renap lo confirmó.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) dio a conocer un listado de los nombres compuestos inspirados en reconocidos futbolistas internacionales que han sido inscritos en Guatemala, reflejando cómo la pasión por el Mundial 2026 también influye en la elección de nombres para los recién nacidos.

De acuerdo con la información oficial, Cristiano Ronaldo encabeza ampliamente el listado con 207 personas registradas con ese nombre compuesto, convirtiéndose en el futbolista que más ha inspirado a los padres guatemaltecos.

Muy por detrás aparece Lionel Messi, con 13 inscripciones, seguido por Kylian Mbappé, cuyo nombre compuesto ha sido registrado en nueve ocasiones.

El listado también incluye a otras figuras del futbol mundial que actualmente brillan en las principales ligas de Europa. Entre ellas figura Lamine Yamal, con cinco registros; Erling Haaland y Harry Kane, con cuatro cada uno; así como Michael Olise, con tres.

En la parte final de la lista aparece Vinicius Júnior, con dos personas inscritas con ese nombre compuesto en el país.

Foto embed
Cristiano Ronaldo lidera la lista de nombres compuestos de futbolistas famosos inscritos en Guatemala - Renap

Renap no detalló las edades ni los departamentos donde fueron inscritos estos nombres

El Renap no detalló las edades ni los departamentos donde fueron inscritos estos nombres, pero los datos evidencian la influencia que las grandes estrellas del futbol ejercen más allá de las canchas y cómo sus éxitos deportivos llegan a convertirse en inspiración para muchas familias guatemaltecas.

El fenómeno de utilizar nombres de futbolistas famosos se ha repetido en distintos países, especialmente después de grandes torneos internacionales o de temporadas exitosas de jugadores que se convierten en referentes mundiales.

En Guatemala, las cifras compartidas por el Renap muestran una clara preferencia por Cristiano Ronaldo, quien supera por amplio margen al resto de los futbolistas incluidos en el listado, consolidándose como el nombre compuesto más popular entre los aficionados que decidieron rendir homenaje a una de las máximas figuras en la historia del futbol.

Etiquetas
Cristiano RonaldoLionel MessiMundial 2026Destacadashomónimos Guatemalanombres futbolistastendencia nombres

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver