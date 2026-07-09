¿Qué futbolista del Mundial tiene más homónimos en Guatemala?

Las figuras del Mundial también dejan huella en Guatemala y el Renap lo confirmó.

El Registro Nacional de las Personas (Renap) dio a conocer un listado de los nombres compuestos inspirados en reconocidos futbolistas internacionales que han sido inscritos en Guatemala, reflejando cómo la pasión por el Mundial 2026 también influye en la elección de nombres para los recién nacidos.

De acuerdo con la información oficial, Cristiano Ronaldo encabeza ampliamente el listado con 207 personas registradas con ese nombre compuesto, convirtiéndose en el futbolista que más ha inspirado a los padres guatemaltecos.

Muy por detrás aparece Lionel Messi, con 13 inscripciones, seguido por Kylian Mbappé, cuyo nombre compuesto ha sido registrado en nueve ocasiones.

El listado también incluye a otras figuras del futbol mundial que actualmente brillan en las principales ligas de Europa. Entre ellas figura Lamine Yamal, con cinco registros; Erling Haaland y Harry Kane, con cuatro cada uno; así como Michael Olise, con tres.

En la parte final de la lista aparece Vinicius Júnior, con dos personas inscritas con ese nombre compuesto en el país.

Cristiano Ronaldo lidera la lista de nombres compuestos de futbolistas famosos inscritos en Guatemala - Renap

Renap no detalló las edades ni los departamentos donde fueron inscritos estos nombres

El Renap no detalló las edades ni los departamentos donde fueron inscritos estos nombres, pero los datos evidencian la influencia que las grandes estrellas del futbol ejercen más allá de las canchas y cómo sus éxitos deportivos llegan a convertirse en inspiración para muchas familias guatemaltecas.

El fenómeno de utilizar nombres de futbolistas famosos se ha repetido en distintos países, especialmente después de grandes torneos internacionales o de temporadas exitosas de jugadores que se convierten en referentes mundiales.

En Guatemala, las cifras compartidas por el Renap muestran una clara preferencia por Cristiano Ronaldo, quien supera por amplio margen al resto de los futbolistas incluidos en el listado, consolidándose como el nombre compuesto más popular entre los aficionados que decidieron rendir homenaje a una de las máximas figuras en la historia del futbol.

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