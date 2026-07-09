Haaland apuesta por la biomecánica para el duelo contra Inglaterra

El método poco conocido que utiliza Haaland para marcar diferencias.

Erling Haaland continúa afinando cada detalle de su preparación física de cara al decisivo enfrentamiento entre Noruega e Inglaterra en los cuartos de final de la Copa Mundial 2026. El delantero del Manchester City, considerado la máxima figura de la selección noruega, confía en un método basado en la biomecánica para mantenerse en su mejor nivel y afrontar uno de los partidos más importantes de su carrera.

Como parte de su preparación, Haaland trabaja estrechamente con John Haddad, un especialista en biomecánica y movimiento radicado en Beirut, Líbano, quien forma parte del equipo multidisciplinario que acompaña al atacante. Su labor consiste en analizar y perfeccionar la mecánica corporal del futbolista para mejorar aspectos como la velocidad, la explosividad y la eficiencia en cada movimiento.

La relación entre ambos comenzó durante la etapa de Haaland en el Borussia Dortmund, cuando el delantero sufrió varios problemas físicos. Desde entonces, Haddad ha participado en distintos procesos de recuperación y acondicionamiento, contribuyendo a reducir el riesgo de lesiones y a acelerar su regreso a las canchas tras diversas molestias musculares.

El especialista que ayuda a Haaland

El especialista basa su metodología en un análisis detallado de la forma en que el jugador corre, acelera, cambia de dirección o ejecuta movimientos de alta intensidad. A partir de esos estudios desarrolla programas personalizados para corregir desequilibrios y optimizar el rendimiento físico.

A sus 25 años, Haaland sigue siendo uno de los delanteros más determinantes del fútbol mundial. Su potencia, velocidad y capacidad goleadora lo convierten en la principal esperanza de Noruega para seguir avanzando en el Mundial.

Erling Haaland, figura de la selección de Noruega - instagram @erling

El conjunto escandinavo buscará dar otro golpe de autoridad cuando enfrente a Inglaterra, y gran parte de sus aspiraciones pasan por el rendimiento de su goleador. Con una preparación enfocada en la ciencia del movimiento y el cuidado físico, Haaland espera llegar en las mejores condiciones para liderar a los llamados "Vikingos" en busca de un histórico pase a las semifinales.

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