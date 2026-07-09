“¿Haaland o no?”, la curiosa invitación de la MuniGuate

El fenómeno relacionado al noruego Erling Haaland llegó a Guatemala con divertida invitación a la Feria Cerrito del Carmen.

La tradicional e histórica Feria del Cerrito del Carmen (zona 1 capital), este año 2026 tuvo un su toque futbolero gracias a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, ya que desde las redes sociales de la Municipalidad de Guatemala, se hizo un llamado a los guatemaltecos para que visiten dicha feria, y lo hicieron, utilizando un juego de palabras del que hoy en día es uno de los futbolistas más importantes del Mundial 2026, el noruego Erling Haaland.

"¿Haaland o no? ?Etiqueta a esa persona que nunca se pierde un buen plan", fue la publicación hecha esta tarde por la Municipalidad de Guatemala y usó una fotografía de un elote loco, el cual tiene en la parte superior, una cabellera similar a la del futbolista europeo. "¿Quiénes Haaland a la Feria del Cerrito del Carmen?", se pregunta la MuniGuate.

Municipalidad de Guatemala y su curiosa forma de invitar a la Feria Cerrito del Carmen - MuniGuate

Pero no solamente la comuna capitalina ha utilizado ese juego de palabra para promocionar su actividad, otras marcas guatemaltecas, como Claro, también promocionan sus productos con el nombre del jugador que hoy pelea con los grandes, como el argentino Lionel Messi o el francés Kylian Mbappé por el título de goleo de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

La Feria del Cerrito del Carme comenzó el pasado lunes 6 de julio y tendrá su día de clausura el domingo 19 del presente mes, justamente, el día en que se realizará la final del Mundial 2026.

Los guatemaltecos pueden visitar la feria en la Avenida Juan Chapín entre la primera y cuarta calle de la zona 1 capitalina, en los horarios de 10:00 a las 22:00 horas.

¿Por qué Erling Haaland pidió buscar su nombre en Google? Erling Haaland no solo está brillando en el Mundial 2026: ahora también se apoderó de Google.

El fenómeno de Erling Haaland

A nivel mundial, las redes sociales se han inundado con material dedicado al noruego Erling Haaland. Los videos más populares en la internet ha sido algunos puerros o cebollines simulando la figura del futbolista europeo, el cual mide un metro y 95 centímetros.

Fotos, videos, memes, noticias, el fenómeno Erling Haaland conquista al futbol con sus goles, aunque recientemente en Argentina una parodia dedicada al futbolista ha causado indignación, ya que, a vista de expertos, se ha ridiculizado la figura del profesional noruego.

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