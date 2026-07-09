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La llamada entre Klose y Messi tras superar el récord de goles en los Mundiales

por Oliver Paniagua
Klose habló con Messi ., Redes sociales.
Klose habló con Messi . / FOTO: Redes sociales.

Miroslav Klose revela su llamada con Messi tras superar el récord de goles en los Mundiales.

Lionel Messi sigue escribiendo páginas históricas en la Copa Mundial 2026. Además de convertirse en el máximo goleador de la historia del torneo, el capitán de la selección argentina protagonizó un emotivo momento fuera de las canchas con el alemán Miroslav Klose, quien hasta hace poco ostentaba ese récord.

Klose, campeón del mundo con Alemania en Brasil 2014, cerró su carrera mundialista con 16 goles en 24 partidos, una marca que durante años lo mantuvo como el máximo anotador en la historia de la competencia, tras superar los 15 tantos del brasileño Ronaldo Nazário.

La historia cambió en el Mundial 2026, cuando Messi igualó esa cifra durante el debut de Argentina frente a Argelia, encuentro en el que marcó un triplete. Tras ese partido, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, quien compartió vestuario con Klose en la Lazio, organizó una llamada entre ambos.

Fue realmente emotivo", reveló Klose en declaraciones difundidas por Bundesliga.com. El exdelantero alemán contó que, aunque enfrentó a Messi en varias ocasiones dentro del campo, esa conversación fue la primera que mantuvieron con calma fuera de una cancha.

Messi agradeció el gesto 

Durante la charla, el capitán argentino le agradeció el gesto y le prometió enviarle una camiseta autografiada, un detalle que Klose recordó con entusiasmo.

Días después, Messi superó definitivamente el récord y elevó su cuenta a 21 goles en Copas del Mundo, consolidándose como el máximo artillero en la historia del torneo. Lejos de lamentar la pérdida de la marca, Klose celebró que fuera el argentino quien la rompiera.

Para mí, Lionel Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. El récord se iba a romper tarde o temprano y me alegra que haya sido él", afirmó el exfutbolista alemán.

Ahora, además de perseguir el título mundial con Argentina, Messi lidera la carrera por la Bota de Oro del torneo con ocho anotaciones y buscará ampliar su legado cuando enfrente a Suiza en los cuartos de final.

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