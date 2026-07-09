Mbappé acecha a Messi: la diferencia de goles entre ambos en los Mundiales

¿Cuántos goles separan a Mbappé de Messi en la historia de los Mundiales?

La batalla por convertirse en el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA tiene un nuevo capítulo en 2026. Kylian Mbappé continúa acercándose al récord que actualmente pertenece a Lionel Messi, luego de sumar un nuevo tanto con Francia y quedar a solo una anotación del astro argentino.

El delantero francés marcó ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial 2026 y alcanzó los 20 goles en Copas del Mundo, una cifra que lo coloca a apenas un tanto de Messi, quien llegó a los 21 goles tras marcar en la victoria de Argentina por 3-2 frente a Egipto.

Messi mantiene el liderato histórico gracias a una marca construida durante seis participaciones mundialistas. El capitán argentino superó el antiguo récord del alemán Miroslav Klose, quien había terminado su carrera con 16 goles en 24 partidos disputados entre 2002 y 2014.

En el Mundial 2026, Messi incrementó su registro tras anotar frente a Argelia, Austria, Jordania, Cabo Verde y Egipto, consolidándose como el máximo goleador del torneo a nivel histórico.

Mbappé ha alcanzado los 20 tantos en 20 partidos mundialistas

Por su parte, Mbappé ha alcanzado los 20 tantos en solamente 20 partidos mundialistas, una cifra que destaca por su impresionante promedio goleador. El atacante del Real Madrid ya había marcado en las fases previas del torneo, con goles ante Paraguay y Suecia, además de dobletes frente a Senegal e Irak.

La lista histórica de máximos goleadores de los Mundiales queda encabezada por Messi con 21 goles, seguido por Mbappé con 20. Más atrás aparecen Klose con 16, Ronaldo Nazário con 15, Gerd Müller con 14, Just Fontaine con 13 y Pelé con 12.

La diferencia entre ambos jugadores podría desaparecer en cualquier momento. Mientras Messi, a sus 39 años, disputa posiblemente su último Mundial, Mbappé, con 27 años, todavía tiene la posibilidad de disputar más ediciones y continuar aumentando una cifra que ya lo coloca entre las grandes leyendas del futbol.

El Mundial 2026 mantiene abierta una de las carreras estadísticas más llamativas de la historia del torneo: la lucha entre dos generaciones representadas por Messi y Mbappé.

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