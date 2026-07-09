Panini buscará romper un Récord Guinness antes del final del Mundial 2026

Desde hace décadas, los álbumes de Panini se han convertido en una tradición inseparable de cada justa mundialista.

A pocos días de que concluya la Copa Mundial de la FIFA 2026, Panini intentará hacer historia con un evento que reunirá a miles de aficionados al futbol. La compañía anunció que buscará romper el Récord Guinness del mayor intercambio de estampas deportivas realizado en un periodo de cuatro horas.

La actividad se llevará a cabo el 12 de julio, de 12:00 a 16:00 horas, de manera simultánea en el FIFA Fan Festival de la Ciudad de México y en el Parque de las Niñas y los Niños, en Zapopan, Jalisco.

El objetivo de Panini es reunir a alrededor de 20 mil personas para intercambiar estampas repetidas del álbum oficial del Mundial 2026 y establecer una nueva marca mundial antes de que finalice el torneo.

Desde hace décadas, los álbumes de Panini forman parte de la tradición de cada Copa del Mundo. La búsqueda de la estampa faltante y el intercambio de cromos entre familiares, amigos y coleccionistas se ha convertido en una de las actividades más representativas para los aficionados al futbol.

Zonas de intercambio libre

La directora general de Panini México, Marina Benavides, aseguró que la iniciativa busca reconocer esa tradición que ha acompañado a varias generaciones. Según explicó, completar un álbum no solo significa conseguir la estampa que falta, sino también compartir la pasión por el deporte y crear recuerdos con otros coleccionistas.

Además del intento por romper el Récord Guinness, el evento contará con zonas de intercambio libre, espacios para donar estampas repetidas y reconocimientos para quienes logren completar su álbum oficial durante la jornada.

La convocatoria está abierta para personas de todas las edades, sin importar el avance que tengan en su colección.

Con esta iniciativa, Panini espera demostrar que, incluso en plena era digital, la emoción de abrir un sobre, encontrar una estampa difícil e intercambiar cromos sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas entre los seguidores del Mundial, ahora con la posibilidad de quedar registrada en la historia de los Récords Guinness.

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