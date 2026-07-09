El pronóstico de la Inteligencia Artifical para el partido Francia vs Marruecos

¿Podrá Marruecos volver a sorprender al mundo o Francia impondrá su jerarquía? La Inteligencia Artificial ya hizo su predicción para el duelo de cuartos de final del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en su fase decisiva con uno de los partidos más atractivos de los cuartos de final: Francia y Marruecos vuelven a verse las caras en una reedición de la semifinal disputada en Catar 2022, aunque esta vez con un boleto a las semifinales en juego.

A pocas horas del encuentro, diversos modelos de Inteligencia Artificial y plataformas de análisis deportivo coinciden en un mismo escenario: Francia parte como favorita para avanzar, aunque advierten que Marruecos tiene argumentos suficientes para complicar seriamente el partido.

Francia llega como favorita

Los algoritmos de predicción basan su análisis en variables como el rendimiento durante el torneo, estadísticas ofensivas y defensivas, profundidad de plantilla, historial reciente y probabilidades de las casas de apuestas.

El supercomputador de Opta otorga a Francia una probabilidad cercana al 62 % de quedarse con la victoria, mientras que Marruecos aparece con opciones mucho menores, aunque mantiene posibilidades reales de dar la sorpresa gracias a su orden defensivo y eficacia en los contragolpes.

Un marcador muy repetido por la IA

Aunque existen diferencias entre los distintos modelos predictivos, la mayoría coincide en que Francia terminaría imponiéndose por un marcador de 2-0 o 2-1.

Las simulaciones consideran que el conjunto dirigido por Didier Deschamps controlará la posesión del balón y generará mayor cantidad de ocasiones de gol, mientras que Marruecos buscará aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

Mbappé vuelve a ser la principal amenaza

Uno de los factores que más influye en los modelos de Inteligencia Artificial es el gran momento ofensivo de Francia.

Kylian Mbappé aparece como el futbolista con mayores probabilidades de marcar durante el encuentro, acompañado por un ataque que ha mostrado regularidad a lo largo del campeonato.

En contraste, Marruecos deposita buena parte de sus esperanzas en la velocidad de Achraf Hakimi, la creatividad de Brahim Díaz y la seguridad del arquero Yassine Bounou, considerado una de las figuras del torneo.

Marruecos quiere repetir otra hazaña

Si bien Francia llega con la etiqueta de favorita, la Inteligencia Artificial también reconoce el extraordinario recorrido de Marruecos.

Los Leones del Atlas llegan invictos y han eliminado a rivales de gran nivel, además de convertirse nuevamente en una de las selecciones más sólidas en defensa del campeonato.

Su capacidad para resistir la presión y definir partidos en momentos clave hace que los modelos no descarten una sorpresa, especialmente si el encuentro se extiende al tiempo extra o a los penales.

Celebración de Marruecos ante Canadá en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Una revancha con historia

El enfrentamiento también tiene un fuerte componente emocional. Ambas selecciones se enfrentaron en las semifinales del Mundial de Catar 2022, cuando Francia se impuso por 2-0 y puso fin al histórico recorrido de Marruecos, que se convirtió en la primera selección africana en alcanzar esa instancia.

Cuatro años después, el conjunto marroquí buscará cambiar la historia y eliminar a uno de los principales candidatos al título.

El pronóstico final de la Inteligencia Artificial

Tomando en cuenta las distintas simulaciones disponibles, el escenario más probable es una victoria francesa por uno o dos goles de diferencia.

No obstante, los propios modelos advierten que Marruecos posee una de las defensas más difíciles de superar del torneo y que cualquier error podría cambiar completamente el desarrollo del partido.

Como suele ocurrir en el fútbol, las estadísticas y la Inteligencia Artificial ofrecen una referencia basada en datos, pero el resultado definitivo se conocerá únicamente cuando el balón ruede sobre el césped.

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