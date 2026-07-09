 Resultado Francia vs. Marruecos - 4tos de final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
En Vivo
00 France France Morocco Morocco 00
medio tiempo

Calendario por fase

Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Finalizado
Mexico MEX
05/07 19:00 HS
England ENG
Finalizado
Portugal POR
06/07 13:00 HS
Spain SPA
Finalizado
USA USA
07/07 02:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Argentina ARG
07/07 10:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Switzerland SWI
07/07 14:00 HS
Colombia COL
Finalizado
France FRA
09/07 14:00 HS
Morocco MOR
Medio Tiempo
Spain SPA
10/07 13:00 HS
Belgium BEL
Norway NOR
11/07 15:00 HS
England ENG
Argentina ARG
11/07 19:00 HS
Switzerland SWI
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Marruecos

por Christoper Chang
Francia vs. Marruecos - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Francia vs. Marruecos - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Francia vs. Marruecos en actividad de los cuartos de final.

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium (Gillette Stadium) de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. Este choque es una revancha directa de la semifinal del Mundial 2022 en Catar, donde Francia derrotó 2-0 a Marruecos y cortó la histórica campaña de los "Leones del Atlas". 

Francia, que busca su tercera semifinal consecutiva en Mundiales, ha dominado con autoridad en todas las fases y llega con la moral por las nubes tras un camino impecable en grupo (victorias ante Senegal, Irak y Noruega) y rondas eliminatorias. Marruecos, primer equipo africano en alcanzar dos veces seguidas los cuartos de final, combina solidez defensiva, contraataques letales y el liderazgo de figuras como Achraf Hakimi, aunque llega con la baja sensible de Ismael Saibari. El vencedor de este duelo se medirá en semifinales (14 de julio en Arlington, Texas) al ganador del España-Bélgica, en un cruce que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

Minuto a minuto del Francia vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - Quarter-finalsWorldcup | World Cup - Quarter-finals
France
Sistema: 4-2-3-1
Estado: medio tiempo
0 - 0
09/07/2026 - 14:00
Actualizar marcador
Morocco
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - Quarter-finals - Worldcup
Fase
Cuartos de final - Jornada Quarter-finals
Árbitro
Facundo Raul Tello Figueroa, Argentina
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • 14/12
    France
    France 2 - 0 Morocco
    World Cup | Finalizado

Últimos de France

  • 04/07
    Paraguay
    Paraguay 0 - 1 France
    World Cup | Finalizado
  • 30/06
    France
    France 3 - 0 Sweden
    World Cup | Finalizado
  • 26/06
    Norway
    Norway 1 - 4 France
    World Cup | Finalizado
  • 22/06
    France
    France 3 - 0 Iraq
    World Cup | Finalizado
  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
    World Cup | Finalizado

Últimos de Morocco

  • 04/07
    Canada
    Canada 0 - 3 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 25/06
    Morocco
    Morocco 4 - 2 Haiti
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Scotland
    Scotland 0 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Brazil
    Brazil 1 - 1 Morocco
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

France
Morocco
3
Tiros de esquina
1
9
Saques de banda
5
5
Tiros libres
6
3
Saques de meta
8
1
Penal
0
0
Cambio
0
66
Ataques
36
33
Ataques peligrosos
13
3
Remates al arco
0
10
Remates desviados
1
13
Remates totales
0
3
Remates a puerta
0
5
Remates fuera
0
5
Remates bloqueados
0
6
Remates dentro del área
0
7
Remates fuera del área
0
5
Faltas
6
49%
Posesión
51%
0
Atajadas
3
263
Pases totales
273
236
Pases precisos
235

Alineaciones

France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • William Saliba
  • Lucas Digne
  • Manu Koné
  • Adrien Rabiot
  • Ousmane Dembélé
  • Michael Olise
  • Désiré Doué
  • Kylian Mbappé
Morocco
  • Yassine Bounou
  • Achraf Hakimi
  • Issa Diop
  • Noussair Mazraoui
  • Anass Salah-Eddine
  • Ayyoub Bouaddi
  • Neil El Aynaoui
  • Brahim Díaz
  • Azzedine Ounahi
  • Chemsdine Talbi
  • Bilal El Khannouss
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