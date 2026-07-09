EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Marruecos

Sigue todas las incidencias del Francia vs. Marruecos en actividad de los cuartos de final.

El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium (Gillette Stadium) de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. Este choque es una revancha directa de la semifinal del Mundial 2022 en Catar, donde Francia derrotó 2-0 a Marruecos y cortó la histórica campaña de los "Leones del Atlas".

Francia, que busca su tercera semifinal consecutiva en Mundiales, ha dominado con autoridad en todas las fases y llega con la moral por las nubes tras un camino impecable en grupo (victorias ante Senegal, Irak y Noruega) y rondas eliminatorias. Marruecos, primer equipo africano en alcanzar dos veces seguidas los cuartos de final, combina solidez defensiva, contraataques letales y el liderazgo de figuras como Achraf Hakimi, aunque llega con la baja sensible de Ismael Saibari. El vencedor de este duelo se medirá en semifinales (14 de julio en Arlington, Texas) al ganador del España-Bélgica, en un cruce que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

Minuto a minuto del Francia vs. Marruecos

Worldcup | World Cup - Quarter-finals Worldcup | World Cup - Quarter-finals France Sistema: 4-2-3-1 Estado: medio tiempo 0 - 0 Actualizar marcador Morocco Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - Quarter-finals - Worldcup Fase Cuartos de final - Jornada Quarter-finals Árbitro Facundo Raul Tello Figueroa, Argentina Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí 14/12 France 2 - 0 Morocco

World Cup | Finalizado Últimos de France 04/07 Paraguay 0 - 1 France

World Cup | Finalizado

30/06 France 3 - 0 Sweden

World Cup | Finalizado

26/06 Norway 1 - 4 France

World Cup | Finalizado

22/06 France 3 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado

16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado Últimos de Morocco 04/07 Canada 0 - 3 Morocco

World Cup | Finalizado

25/06 Morocco 4 - 2 Haiti

World Cup | Finalizado

20/06 Scotland 0 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

14/06 Brazil 1 - 1 Morocco

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales France Morocco 3 Tiros de esquina 1 9 Saques de banda 5 5 Tiros libres 6 3 Saques de meta 8 1 Penal 0 0 Cambio 0 66 Ataques 36 33 Ataques peligrosos 13 3 Remates al arco 0 10 Remates desviados 1 13 Remates totales 0 3 Remates a puerta 0 5 Remates fuera 0 5 Remates bloqueados 0 6 Remates dentro del área 0 7 Remates fuera del área 0 5 Faltas 6 49% Posesión 51% 0 Atajadas 3 263 Pases totales 273 236 Pases precisos 235 Alineaciones France France Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

William Saliba

Lucas Digne

Manu Koné

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Désiré Doué

Kylian Mbappé Morocco Morocco Yassine Bounou

Achraf Hakimi

Issa Diop

Noussair Mazraoui

Anass Salah-Eddine

Ayyoub Bouaddi

Neil El Aynaoui

Brahim Díaz

Azzedine Ounahi

Chemsdine Talbi

Bilal El Khannouss

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