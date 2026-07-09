EN VIVO. Minuto a minuto del Francia vs. Marruecos

Sigue todas las incidencias del Francia vs. Marruecos en actividad de los cuartos de final.
El partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 se disputará este jueves 9 de julio en el Boston Stadium (Gillette Stadium) de Foxborough, Massachusetts, Estados Unidos. Este choque es una revancha directa de la semifinal del Mundial 2022 en Catar, donde Francia derrotó 2-0 a Marruecos y cortó la histórica campaña de los "Leones del Atlas".
Francia, que busca su tercera semifinal consecutiva en Mundiales, ha dominado con autoridad en todas las fases y llega con la moral por las nubes tras un camino impecable en grupo (victorias ante Senegal, Irak y Noruega) y rondas eliminatorias. Marruecos, primer equipo africano en alcanzar dos veces seguidas los cuartos de final, combina solidez defensiva, contraataques letales y el liderazgo de figuras como Achraf Hakimi, aunque llega con la baja sensible de Ismael Saibari. El vencedor de este duelo se medirá en semifinales (14 de julio en Arlington, Texas) al ganador del España-Bélgica, en un cruce que definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.
Minuto a minuto del Francia vs. Marruecos
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
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14/12France 2 - 0 Morocco
World Cup | Finalizado
Últimos de France
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04/07Paraguay 0 - 1 France
World Cup | Finalizado
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30/06France 3 - 0 Sweden
World Cup | Finalizado
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26/06Norway 1 - 4 France
World Cup | Finalizado
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22/06France 3 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
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16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
Últimos de Morocco
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04/07Canada 0 - 3 Morocco
World Cup | Finalizado
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25/06Morocco 4 - 2 Haiti
World Cup | Finalizado
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20/06Scotland 0 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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14/06Brazil 1 - 1 Morocco
World Cup | Finalizado
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- William Saliba
- Lucas Digne
- Manu Koné
- Adrien Rabiot
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé
- Yassine Bounou
- Achraf Hakimi
- Issa Diop
- Noussair Mazraoui
- Anass Salah-Eddine
- Ayyoub Bouaddi
- Neil El Aynaoui
- Brahim Díaz
- Azzedine Ounahi
- Chemsdine Talbi
- Bilal El Khannouss