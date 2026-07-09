El reto viral del “beso de tres” en el Mundial 2026 preocupa a expertos por riesgo de contagios

Los festejos del Mundial 2026 también han dado paso a un peligroso reto viral. El llamado “beso de tres” se ha vuelto tendencia entre aficionados.

La pasión por el Mundial 2026 ha dejado imágenes de celebración en las calles, estadios y zonas de aficionados alrededor del mundo. Sin embargo, entre los festejos también ha surgido una tendencia que comienza a preocupar a las autoridades sanitarias: el llamado "beso de tres", un reto viral que invita a personas, muchas veces desconocidas, a besarse frente a las cámaras durante las celebraciones futboleras.

Aunque para muchos se trata de un momento divertido para redes sociales, especialistas en salud advierten que este tipo de prácticas pueden favorecer la transmisión de enfermedades infecciosas, especialmente cuando se realizan en concentraciones masivas.

Un reto que se volvió viral en las celebraciones

En distintas Fan Zones y puntos de reunión de aficionados se ha vuelto común escuchar el clásico grito de "¡Beso, beso, beso!", al que ahora se suma una nueva variante: reunir a tres personas para protagonizar un beso simultáneo mientras el público celebra y los teléfonos móviles registran el momento.

Los videos rápidamente se vuelven virales en plataformas como TikTok, Instagram y X, donde acumulan millones de reproducciones y comentarios.

Sin embargo, detrás de la popularidad del reto también existen riesgos que no siempre son considerados por quienes participan.

¿Qué enfermedades pueden transmitirse?

La directora general del Consejo Estatal para la Prevención del Sida en Jalisco (Coesida), Margarita Mondragón Galindo, explicó para medios mexicanos que un beso representa un riesgo bajo para la transmisión de muchas enfermedades, pero aclaró que algunas infecciones sí pueden propagarse mediante la saliva.

Entre ellas destaca la mononucleosis infecciosa, conocida popularmente como "la enfermedad del beso", causada principalmente por el virus de Epstein-Barr.

@rcg.media 😂💋A pocos días del partido entre México y Corea del Sur, la afición mexicana dio una calurosa bienvenida a los visitantes asiáticos en Guadalajara. Entre cánticos y festejos, tres presentadores surcoreanos aceptaron realizar un “beso de tres”, desatando la euforia de los asistentes. Más tarde se confirmó que dos de ellos eran Yang Se-Chan y Jun Hyun-Moo, reconocidas figuras de la televisión en Corea del Sur, lo que impulsó aún más la viralidad del momento. #RCGMedia #viral #CoreadelSur #Mundial ♬ sonido original - RCG MEDIA - RCG MEDIA

Esta enfermedad suele provocar fiebre, dolor de garganta, inflamación de ganglios, cansancio extremo, dolor muscular y de cabeza, síntomas que en ocasiones pueden confundirse con un resfriado común.

Además, mediante la saliva también pueden transmitirse virus respiratorios como la influenza, el COVID-19 y otros virus causantes del resfriado común, así como el virus del herpes simple, responsable de las conocidas ampollas labiales.

¿Existe riesgo de infecciones de transmisión sexual?

Los especialistas aclaran que el beso no constituye una vía habitual para transmitir infecciones de transmisión sexual (ITS). Sin embargo, sí pueden existir circunstancias específicas en las que algunas infecciones se propaguen.

Según explicó Mondragón Galindo, enfermedades como la sífilis, la gonorrea, el Virus del Papiloma Humano (VPH) o la clamidia podrían transmitirse si alguna de las personas presenta lesiones, heridas abiertas o infecciones activas en la cavidad oral.

Aunque estas situaciones no representan la forma principal de contagio, las autoridades insisten en que el riesgo existe y no debe ignorarse.

Eventos masivos aumentan la exposición

Las celebraciones del Mundial reúnen diariamente a miles de aficionados provenientes de distintos países.

El contacto cercano, los abrazos, los cánticos colectivos y otras manifestaciones de alegría favorecen la convivencia, pero también incrementan las posibilidades de transmisión de enfermedades respiratorias, especialmente cuando participan personas con síntomas o infecciones activas.

Por ello, organismos sanitarios recuerdan que quienes presenten fiebre, dolor de garganta, lesiones en los labios o síntomas respiratorios deberían evitar este tipo de contacto físico hasta recuperarse completamente.

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