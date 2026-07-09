Seleccionado de Japón es investigado por herir a una mujer

Una de las principales figuras de Japón es investigada por la Policía Metropolitana de Tokio.

Kaoru Mitoma, una de las principales figuras de la selección de Japón y futbolista del Brighton de la Premier League, es investigado por la Policía Metropolitana de Tokio tras verse involucrado en un accidente de tránsito que dejó a una mujer de 48 años con heridas.

El extremo japonés, que se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026 debido a una lesión, es señalado por las autoridades de haber atropellado a una ciclista en un cruce del distrito de Itabashi.

De acuerdo con la investigación, Mitoma habría cruzado un semáforo en rojo tras confundir la señal destinada a los vehículos con la peatonal. Como consecuencia, impactó a la mujer cuando cruzaba un paso peatonal en bicicleta.

La víctima sufrió lesiones leves

La víctima sufrió lesiones leves y deberá guardar un período de recuperación de aproximadamente dos semanas. El futbolista resultó ileso y permaneció en el lugar para colaborar con las autoridades, que mantienen abierta una investigación por presunta negligencia al volante.

Tras el incidente, la agencia que representa al internacional japonés emitió un comunicado en el que ofreció disculpas públicas a la mujer afectada y confirmó que el jugador asumió la responsabilidad por lo ocurrido, además de reiterar que cooperará plenamente con las diligencias antes de reincorporarse a su club en Inglaterra.

Mitoma era uno de los futbolistas llamados a liderar a Japón en el Mundial 2026. Sin embargo, una lesión en el isquiotibial izquierdo sufrida a principios de mayo durante un partido del Brighton frente al Wolverhampton lo obligó a abandonar el encuentro y posteriormente someterse a una cirugía.

La lesión le impidió recuperarse a tiempo para integrar la convocatoria de Hajime Moriyasu, por lo que siguió desde fuera la participación de Japón, que terminó siendo eliminado por Brasil. Ahora, el talentoso extremo vuelve a ocupar los titulares, aunque por un hecho ocurrido fuera de los terrenos de juego.

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