VIDEO. Queman muñeco de Mbappé en Paraguay y genera polémica tras lesión del futbolista

En Paraguay, un muñeco con el nombre del delantero francés fue quemado durante una tradicional celebración popular, mientras el futbolista también encendía las alarmas tras salir lesionado en los cuartos de final del Mundial 2026.

Kylian Mbappé vive días intensos dentro y fuera de las canchas. Mientras Francia aseguró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar 2-0 a Marruecos, el delantero francés volvió a convertirse en protagonista por una polémica que se desarrolla a miles de kilómetros del torneo.

Durante las tradicionales fiestas de San Juan en Paraguay, un muñeco con el nombre del capitán francés fue elegido como "el más odiado del momento" y posteriormente quemado frente a decenas de asistentes, un acto que rápidamente se volvió viral en redes sociales y reavivó la controversia entre el futbolista y algunos sectores paraguayos.

Una tradición que convirtió a Mbappé en protagonista

La quema del muñeco ocurrió durante las celebraciones de San Juan, una de las festividades populares más importantes de Paraguay.

Como parte de esta tradición, cada año los organizadores eligen a una figura pública considerada la más polémica o rechazada del momento para representarla con un muñeco que posteriormente es incendiado como símbolo de crítica social, sátira y catarsis colectiva.

Este año el personaje elegido fue Kylian Mbappé. Vestido con el uniforme de Francia, el muñeco fue exhibido frente al público antes de ser consumido por las llamas entre aplausos y cánticos de algunos asistentes.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales, generando opiniones divididas tanto dentro como fuera de Paraguay.

El origen del conflicto

La polémica comenzó tras el partido de los octavos de final del Mundial 2026, cuando Francia eliminó a Paraguay con un gol de Mbappé.

Después del encuentro, la senadora paraguaya Celeste Amarilla publicó un mensaje en redes sociales en el que lanzó insultos racistas contra el delantero, llamándolo "camerunés colonizado", además de utilizar expresiones despectivas sobre su aspecto físico y su personalidad.

Las declaraciones provocaron una inmediata condena internacional. Lejos de guardar silencio, Mbappé respondió mediante un comunicado.

El delantero calificó a la legisladora como "una mujer despreciable e indigna de su cargo" y defendió públicamente a los futbolistas paraguayos, destacando el esfuerzo y la entrega que mostraron durante el campeonato.

También lamentó que ese tipo de comentarios dañaran la imagen de Paraguay ante el mundo.

Francia anunció acciones legales

La Federación Francesa de Futbol expresó su respaldo total al capitán de la selección y anunció que presentaría una denuncia penal contra la senadora por considerar que los insultos racistas eran "abyectos e inaceptables".

La ministra francesa de Deportes, Marina Ferrari, también condenó públicamente las declaraciones.

Mientras tanto, desde Paraguay, tanto el Gobierno como el presidente del Congreso rechazaron las expresiones de Amarilla, quien posteriormente eliminó la publicación y difundió una carta reconociendo que se arrepentía de algunos de los insultos utilizados.

No obstante, la legisladora insistió en que Mbappé también debía disculparse por haberla calificado de "despreciable". Mientras la controversia continúa creciendo fuera del campo, Mbappé también encendió las alarmas deportivas durante el partido frente a Marruecos.

Celebración de Francia ante Marruecos en el Mundial 2026 - Agencia EFE

¿Podrá jugar las semifinales?

El delantero fue una de las figuras de la victoria francesa al marcar el primer gol del encuentro, aunque previamente había fallado un penalti.

Sin embargo, en el minuto 77 tuvo que abandonar el terreno de juego tras recibir un fuerte golpe en el tobillo derecho. Las cámaras captaron al futbolista con visibles gestos de dolor antes de ser sustituido por decisión del técnico Didier Deschamps.

Hasta el momento, la selección francesa no ha emitido un parte médico oficial sobre el estado físico de Mbappé. Las primeras evaluaciones apuntan a unas molestias en el tobillo derecho, aunque será necesario esperar los estudios médicos para determinar si existe una lesión de mayor gravedad.

La imagen del delantero abandonando el campo por su propio pie genera cierto optimismo dentro del cuerpo técnico, que considera que la sustitución también tuvo un carácter preventivo.

Francia espera rival para las semifinales del Mundial 2026 y confía en recuperar a su máxima estrella para seguir soñando con conquistar un nuevo título mundial.

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