Anthony Gordon rompe el silencio tras el insulto de Javier Aguirre en el México vs. Inglaterra

La inesperada respuesta de Anthony Gordon al insulto de Javier Aguirre.

La eliminación de México ante Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 dejó uno de los momentos más comentados del torneo. Durante el encuentro disputado en el Estadio Ciudad de México, las cámaras captaron al seleccionador mexicano, Javier Aguirre, lanzando un insulto dirigido al delantero inglés Anthony Gordon, una escena que rápidamente se volvió viral en las redes sociales.

En las imágenes se observa al técnico mexicano decir "Fuck you", expresión que puede traducirse como "púdrete" o "jódete", mientras el atacante británico se encontraba cerca de la banda. El episodio generó múltiples reacciones entre los aficionados, quienes debatieron sobre el contexto y el significado del intercambio.

Días después del encuentro, Gordon fue consultado por medios ingleses sobre lo ocurrido y restó importancia al incidente. El delantero del FC Barcelona aseguró que interpretó las palabras de Aguirre como parte de la intensidad propia de un partido de alto nivel.

Fue una broma. Con todo el calor y la tensión que rodeaban al partido, fue un momento divertido. Acababa de dejar en ridículo al lateral por la banda, así que fue una especie de cumplido de su parte. Al menos, así me lo tomé", declaró el futbolista inglés.

Gordon, una de las figuras de Inglaterra

El atacante fue una de las figuras de Inglaterra durante el compromiso. Gordon generó constantes problemas por el sector derecho del ataque y superó en varias ocasiones a la defensa mexicana. Además, participó en la jugada que terminó con el penal cometido por el guardameta Raúl "Tala" Rangel, tras una acción iniciada por un error de Edson Álvarez en un duelo aéreo con Harry Kane.

Pese a la polémica, las declaraciones de Gordon dieron por cerrado el episodio, al dejar claro que no se sintió ofendido por el comentario del entrenador mexicano y que lo tomó como una reacción propia de la tensión que se vive en un partido de Copa del Mundo.

Etiquetas