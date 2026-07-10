¡Lluvia de estrellas! Brad Pitt, Timothée Chalamet y Penélope Cruz acaparan miradas en el España vs. Bélgica

El duelo entre España y Bélgica no solo reunió a dos selecciones en busca de las semifinales. Las gradas de Los Ángeles se llenaron de actores, músicos y leyendas del deporte.

El encuentro de Cuartos de Final entre España y Bélgica atrajo todas las miradas dentro y fuera del terreno de juego. El partido, disputado en el área de Los Ángeles, reunió a una auténtica constelación de figuras del cine, la música y el deporte, encabezada por Brad Pitt, Timothée Chalamet, Penélope Cruz y Javier Bardem.

La presencia de tantas celebridades convirtió las tribunas en una especie de alfombra roja mundialista, mientras las cámaras alternaban las acciones del partido con imágenes de los famosos que seguían atentamente uno de los duelos más esperados de esta etapa del torneo.

Los Ángeles se despide del Mundial por todo lo alto

La ciudad californiana recibió el España vs Bélgica como el último de los ocho partidos mundialistas programados en esa sede. Por ello, el encuentro adquirió una dimensión especial y se convirtió en uno de los principales eventos deportivos y sociales del día.

La cercanía con Hollywood favoreció la presencia de numerosas figuras del entretenimiento en las gradas. El partido se disputó en Inglewood, cerca de Los Ángeles, y definía a la selección que enfrentaría a Francia en las semifinales.

Brad Pitt y Timothée Chalamet, entre los grandes atractivos

Brad Pitt fue una de las personalidades que más atención generó entre los aficionados y fotógrafos. El actor asistió acompañado por Ines de Ramon, quien mostró su apoyo a España al portar la camiseta de la selección.

Brad Pitt y Penélope Cruz - Foto EFE

Otro de los grandes nombres presentes fue Timothée Chalamet, protagonista de producciones como Dune y Wonka. Su aparición provocó numerosos comentarios en redes sociales, donde los seguidores compartieron imágenes del actor observando el encuentro.

El apartado cinematográfico también contó con la presencia del director Ridley Scott, responsable de películas como Alien, Blade Runner y Gladiator; el mexicano Diego Boneta; Noah LaLonde, de My Life with the Walter Boys; Ross Butler, de 13 Reasons Why; Eric Winter, de The Rookie; Issa Rae y el actor ruso Yura Borisov.

Penélope Cruz y Javier Bardem apoyan a España

Penélope Cruz y Javier Bardem volvieron a mostrarse como dos de los seguidores más entusiastas de la selección española. Ambos ya habían asistido a otros encuentros del equipo durante el Mundial y nuevamente ocuparon un lugar destacado en las tribunas.

Bardem llamó especialmente la atención al vestir la camiseta de España con el número 26 de Borja Iglesias, prenda que el futbolista le había regalado un día antes. El actor también visitó el entrenamiento de la selección para transmitir personalmente su apoyo a los jugadores.

Penélope Cruz, Javier Bardem y Brad Pitt - Foto EFE

Durante el torneo, Bardem ha destacado que el equipo representa una "España plural" y ha celebrado la capacidad del fútbol para reunir a personas de diferentes ideas y orígenes.

Noel Gallagher sorprende junto a Penélope Cruz

La música también tuvo una amplia representación. Noel Gallagher, guitarrista y compositor de Oasis, fue captado sentado cerca de Penélope Cruz y Javier Bardem, una combinación que sorprendió a los aficionados y rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales.

Gallagher asistió acompañado por uno de sus hijos y expresó su entusiasmo por el ambiente vivido en el estadio. Su inesperada cercanía con las estrellas españolas provocó numerosos comentarios entre los seguidores de Oasis y del cine.

También estuvieron presentes Courtney Love, líder de Hole y viuda de Kurt Cobain; los raperos Tyga y Big Sean; la cantante y actriz Janelle Monáe, y la artista canadiense Tate McRae.

Leyendas y estrellas del deporte

El deporte estadounidense y mundial también tuvo representantes de primer nivel. Entre ellos apareció Pete Sampras, una de las mayores leyendas del tenis y ganador de 14 títulos de Grand Slam.

A él se sumaron el histórico piloto de NASCAR Jeff Gordon; el jugador de la NBA DeMar DeRozan; el quarterback Jordan Love, de los Green Bay Packers; la estrella defensiva de la NFL Myles Garrett y la doble campeona olímpica de snowboard Chloe Kim.

Estas presencias reforzaron el carácter internacional del encuentro y demostraron el poder de convocatoria que tiene el Mundial más allá del fútbol.

Un partido convertido en espectáculo mundial

Mientras las figuras famosas acaparaban las cámaras en las gradas, España y Bélgica protagonizaban un duelo de máxima tensión dentro del campo. Bélgica consiguió marcar por medio de Charles De Ketelaere, mientras España respondió en un partido que mantuvo la emoción durante los cuartos de final.

La combinación de fútbol, cine, música y deporte convirtió el partido en uno de los acontecimientos más comentados del Mundial 2026. En una ciudad acostumbrada a los grandes estrenos y las alfombras rojas, el estadio terminó transformándose en el punto de encuentro de algunas de las personalidades más conocidas del mundo.

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