¿Efecto CR7? Caen los precios de los boletos del Mundial 2026 tras las eliminaciones de Portugal

Según Forbes, esta sería la razón de la caída de los boletos del Mundial 2026.

Los precios de los boletos para los partidos restantes del Mundial de 2026 registraron una fuerte caída en el mercado de reventa después de las eliminaciones de Portugal y Estados Unidos, dos de las selecciones que despertaban mayor interés entre los aficionados. Según datos publicados por Forbes, la salida de Cristiano Ronaldo de su último Mundial también habría influido en la disminución de la demanda.

Según Forbes, uno de los descensos más significativos se produjo en las entradas para el partido de cuartos de final programado en Los Ángeles. En la plataforma TickPick, el boleto más económico pasó de costar US $2 mil 950 a cerca de US $1 mil 200, lo que representa una reducción cercana al 60 %.

La caída en los precios ocurrió luego de que Estados Unidos, uno de los tres países anfitriones del torneo junto con México y Canadá, fuera eliminado tras perder 4-1 ante Bélgica. Horas más tarde, Portugal también quedó fuera de la competencia al caer 1-0 frente a España, en el que fue el último partido mundialista de Cristiano Ronaldo.

El desplome de los precios

De acuerdo con datos de Forbes, otro de los encuentros de cuartos de final con boletos más accesibles es el duelo entre Francia y Marruecos, en Foxborough, Massachusetts, donde las entradas más económicas rondearon los US $989. En contraste, la final del 19 de julio, en Nueva Jersey, continúa siendo el partido más costoso del torneo, con boletos que superan los US $9 mil 300 en el mercado secundario.

Asimismo, Forbes señala que, con base en cifras de SeatPick, el precio promedio de las entradas para los cuartos de final cayó un 50.4 % en apenas tres días, mientras que la oferta de boletos en reventa prácticamente se duplicó, superando las 49 mil localidades disponibles.

El desplome de los precios también abrió un debate entre los aficionados. Mientras algunos atribuyen la caída al llamado "efecto Cristiano Ronaldo", otros consideran que la eliminación de Estados Unidos redujo significativamente el interés comercial del torneo en uno de los principales mercados de la Copa del Mundo.

Etiquetas