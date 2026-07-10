Courtois se retira lesionado en el España vs. Bélgica

El portero del Real Madrid no pudo contener las lágrimas tras retirarse del partido por los cuartos de final.

La selección de Bélgica sufrió un duro contratiempo durante su enfrentamiento ante España en los cuartos de final del torneo más importante de selecciones, luego de que su guardameta y capitán, Thibaut Courtois, tuviera que abandonar el terreno de juego por una aparente lesión muscular. El arquero sintió molestias en el cuádriceps de la pierna izquierda y, tras intentar continuar en el partido, terminó siendo sustituido en el minuto 71. Su salida, entre lágrimas, reflejó la preocupación por el alcance de la dolencia en un momento decisivo de la competición.

Las primeras señales de la lesión aparecieron en el minuto 66, cuando Courtois se tendió sobre el césped para recibir atención médica. Aprovechó la pausa de hidratación para recuperarse y evaluar sus sensaciones, pero las molestias persistieron y el cuerpo técnico optó por no correr riesgos. Su reemplazo fue Senne Lammens, quien hizo su debut en el torneo y asumió la responsabilidad de defender la portería belga en un escenario de máxima exigencia.

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Preocupación con Courtois

Lammens viene de una sobresaliente temporada con el Manchester United, en su primera temporada con los 'Red Devils' el belga fue titular indiscutible, y fue uno de los hombre de confianza de Michael Carrick, parte de su columna vertebral en la Premier League.

La lesión también genera inquietud en el entorno del Real Madrid, ya que la pretemporada del conjunto blanco está programada para comenzar el próximo 13 de julio, aunque inicialmente sin la plantilla al completo.

El equipo iniciará una nueva etapa bajo la dirección del técnico portugués José Mourinho, quien afrontará su segundo ciclo al frente del club merengue. En los próximos días se espera que Courtois sea sometido a estudios médicos para determinar la gravedad de la lesión y establecer el tiempo que permanecerá alejado de las canchas.

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