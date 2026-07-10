FIFA apoyará a los afectados por el terremoto en Venezuela

La FIFA destinará un millón de dólares para “apoyar las labores de respuesta tras el devastador terremoto que ha afectado a numerosas comunidades en Venezuela”.

La Fundación FIFA ha anunciado la asignación de un millón de dólares de su Fondo Humanitario para "apoyar las labores de respuesta tras el devastador terremoto que ha afectado a numerosas comunidades en Venezuela". Estos recursos permitirán proporcionar asistencia humanitaria urgente a las poblaciones afectadas, reforzar las operaciones de respuesta a situaciones de emergencia y contribuir a que las comunidades inicien el camino hacia la recuperación, indicó la Federación Internacional.

"Esta iniciativa forma parte del compromiso de la Fundación FIFA por ofrecer una atención inmediata a las comunidades afectadas por catástrofes naturales o desastres provocados por el hombre mediante su Fondo Humanitario, un mecanismo diseñado para movilizar financiación de emergencia con rapidez cuando se producen situaciones de crisis", destaca.

Infantino, presidente de FIFA, se pronuncia

"El pueblo de Venezuela cuenta con la solidaridad plena de la familia mundial en estos momentos tan difíciles", expresó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. "El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas y transmitir esperanza, especialmente en tiempos de crisis. A través de la Fundación FIFA, nos sentimos orgullosos de acompañar al pueblo venezolano y de apoyar a las organizaciones humanitarias y a los socios locales que trabajan incansablemente para llevar ayuda urgente a quienes más la necesitan", agregó.

El expresidente argentino Mauricio Macri, presidente ejecutivo de la Fundación FIFA, señaló: "Todos los que formamos parte de la Fundación FIFA estamos con las personas afectadas por este devastador terremoto. El fútbol posee una extraordinaria capacidad para reunir a las personas, en especial en momentos de gran necesidad".

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) también participa activamente en las labores de ayuda a través de la comunidad futbolística del país, "lo que pone de manifiesto la importante labor que puede desempeñar el fútbol para apoyar a las comunidades tanto en la respuesta inmediata como en el proceso de recuperación tras una crisis", informó la FIFA.

Desde su creación, el Fondo Humanitario de la Fundación FIFA ha distribuido millones de dólares y paquetes de emergencia para apoyar a las comunidades afectadas por grandes crisis humanitarias en todo mundo, y "ha reforzado la capacidad única del fútbol para movilizar ayuda y solidaridad más allá de los terrenos de juego".

Suman 2.954 los fallecidos y 16.592 los heridos tras los terremotos en Venezuela. - EFE.

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