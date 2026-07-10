FIFA venderá fragmentos del césped de la final del Mundial 2026

La FIFA venderá un pedazo de la final del Mundial 2026 y estos son sus precios.

La FIFA encontró una nueva forma de convertir la historia del Mundial 2026 en un producto de colección. El máximo organismo del fútbol anunció que comercializará fragmentos auténticos del césped del MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey/Nueva York, escenario donde se disputará la gran final de la Copa del Mundo.

Los aficionados que quieran conservar un recuerdo del partido que definirá al campeón del mundo podrán adquirir piezas del terreno de juego utilizado en la final, aunque los precios estarán destinados principalmente a coleccionistas. Según la información publicada por El Observador, los fragmentos tendrán valores que van desde los 450 hasta los 3,000 dólares, dependiendo del tamaño y características del paquete.

La FIFA indicó que cada pieza será sometida a un proceso especial de conservación para evitar su deterioro. El césped será encapsulado en una resina transparente de alta resistencia y colocado dentro de una urna de acrílico con detalles oficiales del torneo.

Grabados con láser

Además, los recuerdos incluirán grabados realizados con láser con información exclusiva, como el nombre del estadio, la fecha de la final y el resultado del encuentro que definirá al nuevo campeón mundial.

La distribución de estos productos comenzará después del partido final, programado para el 19 de julio de 2026, con el objetivo de garantizar que el césped vendido sea exactamente el mismo que utilizaron los futbolistas durante el duelo más importante del torneo.

La iniciativa generó comentarios entre aficionados, ya que representa una nueva estrategia comercial de la FIFA para aprovechar el valor simbólico de los grandes eventos deportivos. Mientras algunos seguidores consideran que se trata de una oportunidad única para conservar un pedazo de la historia del fútbol, otros cuestionan el elevado costo de un recuerdo que, hasta hace poco, era simplemente parte del terreno de juego.

Con esta medida, la FIFA suma una nueva fuente de ingresos alrededor del Mundial 2026, un torneo que ya representa una de las mayores operaciones comerciales en la historia del futbol.

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