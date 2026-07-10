Hermano de Yamal se roba el show en clasificación de España

El final del España vs. Bélgica tuvo un momento especial, el cual ya es tendencia mundial.

Keyne, el hermano de Lamine Yamal, se robó el show durante el final del duelo por cuartos de final que disputaron en Los Ángeles (Estados Unidos), las selecciones de España vs. Bélgica por la Copa del Mundo de la FIFA, la cual se celebra en territorio norteamericano, y que por el momento tiene a españoles y franceses en las semifinales de la competencia.

El final en el SoFi Stadium fue dramático. España ganó su boleto a semifinales con un gol de Mikel Merino a minuto 88 gracias al 2-1 dramático conseguido por "La Roja".

Pero el final tuvo un detalle especial: La emotiva celebración de Kayne, el hermano menos de Yamal.

En plena celebración, la pantalla del SoFi Stadium mostró a un eufórico Keyne, quien hizo sus travesuras al verse en el escenario deportivo donde España había hecho historia. Gesticulaciones, que incluyó sacar la lengua, y otra serie de acciones hicieron que el video se viralizara pronto en redes sociales.

Lamine Yamal, quien celebraba junto a sus compañeros en el césped, solo sonrió al ver lo feliz que se encontraba su familia. La sonrisa tímida de Yamal también enamoró a los seguidores en las redes sociales.

Relación Yamal-Keyne

Lamine Yamal tiene un hermano menor (medio hermano) llamado Keyne, de unos 3 años, con quien mantiene una relación muy cercana, protectora y cariñosa. Se llevan aproximadamente 15 años de diferencia.

Yamal describe a Keyne como "como si fuera mi hijo" y ha dicho públicamente: "Estoy enamorado de él". Expresa que le emociona verlo feliz y que su mayor deseo es que tenga la infancia que él habría querido.

Es una relación de hermano mayor con rol casi paternal/protector, influida por la gran diferencia de edad. Lamine habla de su familia, especialmente su madre Sheila Ebana y Keyne, como una de sus mayores motivaciones.

Comparten la misma madre, pero tienen padres diferentes (Lamine es hijo de Mounir Nasraoui, de origen marroquí; Keyne tiene padre de origen congoleño). A pesar de no ser hermanos de sangre completos, el vínculo es muy fuerte.

Lamine Yamal: “¿Francia? Sin ningún miedo” El extremo de la selección española solo ha marcado un gol en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, algo que le ha acarreado críticas.

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