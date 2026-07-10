Indignación en redes: influencer egipcia propone limpiar el piso con la camiseta de Lionel Messi

Una popular tiktoker egipcia encendió la polémica al publicar videos en los que utiliza una camiseta de Lionel Messi como objeto de limpieza, provocando miles de críticas y comentarios en redes sociales

La derrota de Egipto frente a Argentina en los octavos de final del Mundial 2026 continúa dejando repercusiones dentro y fuera de las canchas. Esta vez, la controversia surgió en redes sociales, donde la creadora de contenido egipcia Natasha Chaalan, conocida en TikTok como @natooshchaa, publicó una serie de videos que muchos aficionados calificaron como una falta de respeto hacia Lionel Messi.

Las imágenes muestran a la influencer utilizando una camiseta con el nombre del capitán argentino para distintos usos domésticos, entre ellos limpiar ventanas y hasta emplearla como trapeador para limpiar el piso.

El video que desató la controversia

En los videos compartidos en TikTok, Natasha Chaalan presenta diferentes maneras de "reutilizar" una camiseta de Lionel Messi después de la eliminación de Egipto.

Con tono irónico y evidente molestia por el resultado del partido, la influencer muestra cómo la prenda puede servir para limpiar cristales, colocarse en la entrada de una casa como tapete o utilizarse para trapear el suelo.

Las publicaciones rápidamente comenzaron a circular en otras plataformas como X, Instagram y Facebook, donde acumularon miles de reproducciones y generaron una ola de comentarios divididos.

Mientras algunos usuarios consideraron que se trataba de una simple broma producto de la frustración deportiva, otros calificaron el contenido como una falta de respeto hacia uno de los futbolistas más importantes de la historia.

También mostró su apoyo a España

La polémica no terminó ahí. En otra publicación, la creadora de contenido apareció vistiendo una camiseta de la selección española y manifestó que apoyaría a cualquiera de los equipos que permanecían con vida en el Mundial, dejando claro que ya no respaldaría a Argentina durante el resto del torneo.

La publicación también fue interpretada como una reacción directa a la eliminación sufrida por la selección egipcia.

La dolorosa remontada de Argentina

El origen del enojo se remonta al dramático partido de los octavos de final. Egipto parecía tener asegurado el pase a los cuartos de final al ganar 2-0 hasta el minuto 79. Sin embargo, Argentina protagonizó una de las remontadas más sorprendentes del Mundial 2026 al marcar tres goles en apenas 13 minutos y quedarse con la victoria por 3-2.

Lionel Messi fue una de las figuras del encuentro al liderar la reacción de la Albiceleste y marcar uno de los goles que cambiaron la historia del partido.

La espectacular remontada fue considerada por analistas y aficionados como uno de los encuentros más emocionantes del campeonato.

Reclamos contra el arbitraje

Tras la eliminación, la Federación Egipcia de Fútbol presentó una protesta formal ante la FIFA por el desempeño del árbitro francés François Letexier.

El seleccionador Hossam Hassan aseguró que su equipo fue perjudicado por varias decisiones arbitrales y afirmó que "parecía que tenían que pasar Argentina y Messi".

Aunque la FIFA no ha anunciado sanciones ni modificaciones respecto al resultado, las declaraciones aumentaron el ambiente de tensión que ya existía entre parte de la afición egipcia y la selección argentina.

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