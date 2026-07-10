“La misión se cumplió”: Julián Gil logra que Mbappé firme La Pelota del Mundial

¡Objetivo cumplido! Julián Gil celebró uno de los momentos más especiales de su cobertura del Mundial 2026 al conseguir la firma de Kylian Mbappé en “La Pelota del Mundial”.

Julián Gil cumplió una de las metas más importantes de su cobertura del Mundial 2026. El actor y presentador logró que Kylian Mbappé firmara "La Pelota del Mundial", una iniciativa personal que busca reunir los autógrafos de las principales figuras del fútbol internacional en un solo balón, convirtiéndolo en una pieza única que documenta la historia del torneo.

El comunicador compartió el momento con sus millones de seguidores en redes sociales, donde confesó que obtener la firma del delantero francés fue una de las tareas más complicadas desde que comenzó este proyecto.

¿Qué es "La Pelota del Mundial"?

"La Pelota del Mundial" es un proyecto impulsado por Julián Gil durante la Copa del Mundo 2026 con el objetivo de reunir en un solo balón las firmas de los futbolistas más importantes que participan en el torneo.

Más que una simple colección de autógrafos, la iniciativa busca crear un recuerdo histórico del campeonato, documentando el paso de las grandes estrellas del fútbol en una edición que se disputa por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

A lo largo del Mundial, Gil ha compartido en sus redes sociales cómo, partido tras partido, busca acercarse a jugadores, entrenadores y otras figuras para sumar nuevas firmas al balón.

Mbappé era una firma imprescindible

Tras conseguir el autógrafo del capitán francés, Julián Gil expresó la admiración que siente por el delantero del Real Madrid.

"Si había alguien que no podía faltar en La Pelota del Mundial, era Kylian Mbappé. Para mí, es uno de los futbolistas más duros que he visto. Todos conocen la admiración que siento por Messi, pero como amante del fútbol también sé reconocer la grandeza cuando la tengo enfrente", escribió.

Sus palabras fueron ampliamente comentadas por los aficionados, quienes destacaron el reconocimiento hacia uno de los futbolistas más influyentes de la actualidad.

Horas de espera para cumplir la misión

Gil también reveló que obtener la firma de Mbappé estuvo lejos de ser sencillo. Según explicó, fue necesario esperar durante varias horas, insistir y aprovechar el momento indicado para acercarse al futbolista francés.

"Costó conseguirla... como han costado todas. Horas de espera, paciencia, insistencia y creer que era posible. Pero hoy, la misión se cumplió", expresó emocionado.

El actor confesó que la satisfacción fue tan grande que difícilmente podría dormir después de vivir ese momento.

Compartirá el detrás de cámaras

Julián Gil adelantó que mostrará más detalles sobre cómo consiguió el esperado autógrafo mediante sus historias de Instagram y en los espacios deportivos donde participa.

Los seguidores del conductor esperan conocer el detrás de cámaras del encuentro con una de las máximas figuras del Mundial.

La firma llega en un momento en el que Kylian Mbappé continúa siendo uno de los grandes protagonistas del Mundial 2026.

El delantero francés ha liderado a su selección hasta las semifinales del torneo con actuaciones decisivas y mantiene a Francia entre las principales candidatas para conquistar el título.

Además de su rendimiento deportivo, el atacante ha permanecido constantemente en la conversación pública por su liderazgo, su popularidad internacional y diversas situaciones que han generado debate durante el campeonato.

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