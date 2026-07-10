Fue campeón del mundo y todavía no ha jugado un solo minuto en el Mundial 2026

El campeón del mundo que sigue olvidado en el banquillo de Francia.

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026 ha dejado una de las situaciones más llamativas del torneo: N'Golo Kanté continúa sin disputar un solo minuto desde el inicio de la competencia.

El histórico mediocampista francés, campeón del mundo en Rusia 2018 y considerado durante años uno de los mejores futbolistas en su posición, ha permanecido en el banquillo durante los seis partidos que ha disputado la selección dirigida por Didier Deschamps.

La ausencia de Kanté ha generado sorpresa entre aficionados y analistas, especialmente porque el jugador se encuentra en condiciones físicas para competir. Su falta de participación responde únicamente a una decisión técnica del cuerpo técnico y no a problemas de salud o lesiones.

Muchos esperaban que el experimentado volante tuviera una oportunidad en los cuartos de final frente a Marruecos, sobre todo tras la lesión en la ingle de Aurélien Tchouaméni. Sin embargo, Deschamps volvió a apostar por Adrien Rabiot y Kouadio Koné en el mediocampo, manteniendo a Kanté como suplente durante todo el encuentro.

Kanté era una pieza indispensable en el esquema de Francia

Incluso en partidos donde Francia tuvo el marcador controlado, el seleccionador francés optó por dar minutos a jóvenes como Warren Zaïre-Emery y Maghnes Akliouche, dejando nuevamente fuera al veterano futbolista.

Hace apenas unos años, Kanté era una pieza indispensable en el esquema de Francia. Su capacidad para recuperar balones, cubrir grandes espacios y sostener el equilibrio del equipo fue determinante para conquistar el Mundial de 2018.

Ahora, el panorama es completamente distinto. La renovación generacional ha reducido su protagonismo, aunque Francia todavía tiene por delante las semifinales y, si avanza, una posible final.

Mientras los "Bleus" continúan soñando con otro título mundial, la gran incógnita sigue siendo si Deschamps le dará a Kanté la oportunidad de disputar al menos un minuto en lo que podría ser su última Copa del Mundo.

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