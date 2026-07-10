VIDEO: Periodista afirmó que Estados Unidos jugó contra dos países al mismo tiempo en el Mundial

El insólito error de una periodista al hablar del rival de Estados Unidos

La periodista estadounidense Ana Kasparian se convirtió en tendencia en redes sociales tras realizar un comentario durante una transmisión televisiva sobre el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina en el Mundial 2026. Mientras analizaba el encuentro, la comunicadora afirmó:

Tienes al equipo de EE. UU. batallando contra estos dos países más pequeños", en referencia a Bosnia y Herzegovina. La frase rápidamente se viralizó, ya que muchos usuarios interpretaron que la comunicadora creyó que Bosnia y Herzegovina son dos países diferentes.

El video comenzó a circular en distintas plataformas y también llegó a usuarios de América Latina, donde generó bromas, memes y todo tipo de reacciones por el aparente error cometido durante una transmisión nacional.

Sobre Bosnia y Herzegovina

En realidad, Bosnia y Herzegovina es un solo país ubicado en la región de los Balcanes, en el sureste de Europa. La nación formó parte de la antigua Yugoslavia hasta su independencia y su nombre hace referencia a dos regiones históricas: Bosnia y Herzegovina.

Además de su particular nombre, el país cuenta con uno de los sistemas políticos más complejos del mundo. Tras los Acuerdos de Dayton, firmados en 1995 para poner fin a la guerra de Bosnia, se estableció una presidencia colegiada integrada por tres representantes, uno por cada uno de los principales grupos étnicos del país: bosnios, croatas y serbios.

Aunque tiene tres presidentes que ejercen la jefatura del Estado de forma rotativa, Bosnia y Herzegovina es reconocida internacionalmente como una sola nación.

El comentario de Kasparian volvió a poner en el centro de la conversación a este país europeo y abrió un debate en redes sociales sobre la importancia de conocer el contexto histórico y político de las selecciones que participan en la Copa del Mundo, especialmente durante una cobertura televisiva de alcance nacional.

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