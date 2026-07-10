Shakira presume foto con el padre de Mbappé y desata revuelo en el Mundial 2026

Tras asistir al triunfo de Francia sobre Marruecos en el Mundial 2026, la cantante colombiana compartió una inesperada fotografía con el padre de Kylian Mbappé y reveló el motivo de su encuentro.

Shakira continúa disfrutando del Mundial 2026 y nuevamente dio de qué hablar en redes sociales. Luego de presenciar la victoria de Francia sobre Marruecos en los cuartos de final, la cantante colombiana compartió una fotografía junto a Wilfried Mbappé, padre del delantero Kylian Mbappé, provocando miles de reacciones entre sus seguidores.

La publicación llamó la atención porque llegó pocas horas después de que la estrella francesa liderara el triunfo de los "Bleus", asegurando su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo.

"Con el señor Mbappé"

La intérprete de Hips Don't Lie utilizó sus historias de Instagram para mostrar una imagen en la que aparece sonriente junto a Wilfried Mbappé.

Acompañando la fotografía escribió un breve pero llamativo mensaje: "Con el señor Mbappé".

Shakira - Captura de pantalla

Aunque la publicación fue sencilla, bastó para generar miles de comentarios entre los aficionados, quienes destacaron el encuentro entre dos figuras muy conocidas del deporte y el entretenimiento.

¿Quién es Wilfried Mbappé?

Wilfried Mbappé es una de las personas más influyentes en la carrera del capitán de la selección francesa.

Nacido en Camerún, trabajó durante años como entrenador y agente deportivo, desempeñando un papel clave en el desarrollo futbolístico de Kylian desde su infancia. Además de impulsar su formación en el AS Bondy, ha acompañado cada paso de su carrera hasta convertirlo en una de las máximas estrellas del futbol mundial.

Su presencia en los partidos de Francia es habitual y suele seguir de cerca el desempeño de su hijo en los grandes torneos internacionales.

Shakira vivió el partido desde las gradas

La cantante colombiana asistió al encuentro disputado entre Francia y Marruecos acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, quienes también son grandes aficionados al futbol.

Durante el compromiso, las cámaras captaron a Shakira disfrutando del ambiente en el estadio y celebrando varias de las jugadas del conjunto francés.

No es la primera vez que la artista acude a un partido del Mundial 2026, ya que ha estado presente en distintos encuentros y además será una de las protagonistas del histórico espectáculo de medio tiempo de la final junto a artistas como Justin Bieber, Madonna y BTS.

Mbappé volvió a ser decisivo

Dentro del terreno de juego, Kylian Mbappé volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores futbolistas del planeta.

El delantero abrió el marcador para Francia con una brillante definición en la segunda mitad y encaminó la victoria 2-0 sobre Marruecos. Poco después, Ousmane Dembélé amplió la ventaja para sellar el boleto a las semifinales.

Con este resultado, Francia alcanzó su tercera semifinal mundialista consecutiva y mantiene intacto el sueño de conquistar un nuevo título.

A pesar de su destacada actuación, Mbappé no pudo terminar el encuentro. El delantero abandonó el terreno de juego en el minuto 76 tras sufrir un golpe en el tobillo derecho que le provocó molestias físicas. La imagen generó preocupación entre los aficionados franceses.

Shakira y el futbol, una historia que continúa

La presencia de Shakira en el Mundial ha vuelto a reforzar el estrecho vínculo que mantiene con el futbol desde hace más de una década.

Tras convertirse en una de las artistas más representativas de los torneos mundialistas con canciones como Waka Waka (This Time for Africa), la colombiana continúa siendo una de las celebridades más buscadas en cada edición del torneo.

Su encuentro con Wilfried Mbappé fue interpretado por muchos aficionados como uno de los momentos más llamativos de la jornada, combinando la pasión por el futbol con el mundo del espectáculo.

Mientras Francia se prepara para disputar las semifinales, la fotografía compartida por Shakira sigue acumulando reacciones y demuestra que, fuera del campo, el Mundial 2026 también deja imágenes que rápidamente se convierten en tendencia.

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