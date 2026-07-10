 FIFA impide a árbitros ingleses dirigir a Argentina
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¿Por qué la FIFA no designa árbitros ingleses para los partidos de Argentina en el Mundial 2026?

por Oliver Paniagua
Celebración de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 - EFE
Celebración de Argentina ante Egipto en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

La razón por la que la FIFA no asigna árbitros ingleses a Argentina.

La designación de árbitros para los partidos de Argentina en el Mundial 2026 ha llamado la atención por una particularidad: ningún colegiado inglés ha dirigido encuentros de la Albiceleste durante el torneo.

Según The Athletic, la FIFA decidió que los árbitros ingleses Michael Oliver y Anthony Taylor no sean asignados a partidos de la selección argentina por motivos vinculados al histórico conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

De acuerdo con el medio británico, la medida busca evitar cualquier polémica sobre la imparcialidad de los encuentros y responde a la sensibilidad que todavía existe en torno a la guerra de las Malvinas, conflicto armado que enfrentó a ambos países entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.

Hasta el momento, los compromisos de Argentina en el Mundial han sido dirigidos por árbitros de otras nacionalidades, entre ellos polacos, egipcios, rumanos, canadienses y franceses, mientras que los jueces ingleses han sido asignados a otros encuentros del campeonato.

Michael Oliver y Anthony Taylor, considerados dos de los árbitros más experimentados de la Premier League, ya acumulan siete partidos dirigidos en el Mundial. Sin embargo, ninguno ha estado presente en encuentros de la Albiceleste.

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra 

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra también tiene un fuerte componente futbolístico. Uno de los episodios más recordados ocurrió en los cuartos de final del Mundial de México 1986, cuando Diego Maradona marcó el histórico "Gol del Siglo" apenas minutos después del polémico tanto conocido como "La Mano de Dios". Años más tarde, el propio Maradona reconoció que disputó ese encuentro con el conflicto de las Malvinas muy presente.

Si Argentina derrota a Suiza e Inglaterra supera a Noruega, ambas selecciones volverán a enfrentarse en unas semifinales mundialistas, reeditando una de las rivalidades más emblemáticas de la historia del fútbol. Entretanto, todo apunta a que los árbitros ingleses seguirán al margen de los partidos de la selección argentina.

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