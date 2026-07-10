La Tigresa del Oriente le dedica una canción a Erling Haaland y confiesa: “Es mi amor platónico”

La Tigresa del Oriente sorprendió a sus seguidores al dedicarle una canción al goleador noruego y confesar públicamente que es su “amor platónico”.

La fiebre por Erling Haaland continúa creciendo durante el Mundial 2026. El delantero noruego no solo está dando de qué hablar por su espectacular rendimiento con Noruega, sino también por el fenómeno que ha despertado fuera de las canchas. La más reciente en sumarse a esa ola fue la cantante peruana La Tigresa del Oriente, quien sorprendió al dedicarle una canción y declarar públicamente que está enamorada del futbolista.

Erling Haaland - Foto EFE

Jenny Bustos, nombre real de la artista, compartió el videoclip en sus redes sociales pocas horas antes del partido entre Noruega e Inglaterra por los cuartos de final del Mundial, provocando miles de reacciones entre sus seguidores.

"Para mi amor platónico"

A través de sus redes sociales, La Tigresa del Oriente presentó su nueva creación musical con un mensaje que llamó la atención de inmediato.

"Para mi amor platónico, Haaland", escribió la cantante junto al video, dejando claro que el delantero del Manchester City ocupa un lugar especial entre sus admiraciones.

La publicación rápidamente comenzó a compartirse en TikTok, Facebook, Instagram y X, donde miles de usuarios reaccionaron entre risas, sorpresa y comentarios de apoyo.

Una canción inspirada en el goleador noruego

Para esta producción, La Tigresa del Oriente adaptó la letra del tema Moscú, transformándola en una composición dedicada completamente al delantero noruego.

La canción hace referencia a la fuerza, velocidad y capacidad goleadora de Haaland, quien se ha convertido en una de las grandes figuras del Mundial 2026 tras liderar la histórica campaña de Noruega.

El videoclip también incorpora imágenes creadas con inteligencia artificial, en las que la cantante aparece junto al futbolista como si ambos compartieran distintos momentos durante el torneo.

El uso de esta tecnología ha permitido recrear escenas imposibles en la vida real, una práctica cada vez más frecuente entre artistas y creadores de contenido.

Haaland sigue siendo un fenómeno mundial

El homenaje llega en uno de los mejores momentos deportivos de Erling Haaland. El atacante ha guiado a Noruega hasta los cuartos de final del Mundial 2026 con actuaciones decisivas y goles que han convertido a su selección en una de las grandes revelaciones del campeonato.

Su impacto trasciende el terreno de juego. En los últimos días, Google lanzó un homenaje interactivo al futbolista, miles de aficionados han replicado el famoso "remo vikingo" y hasta surgieron memes que comparan al delantero con personajes de la cultura popular, bromas que el propio Haaland ha tomado con humor.

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