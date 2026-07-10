Tuchel permitió que los jugadores de Inglaterra estén con sus parejas antes de enfrentar a Noruega

La decisión de Tuchel que nadie esperaba antes de enfrentar a Haaland.

En un Mundial donde cada detalle es analizado al máximo, Inglaterra decidió romper una de las tradiciones más antiguas de las concentraciones. El técnico Thomas Tuchel permitió que sus futbolistas mantengan relaciones íntimas con sus parejas durante el torneo, una medida poco habitual en competencias de esta magnitud.

La única condición establecida por el entrenador alemán es que los jugadores mantengan concentración absoluta el día previo y durante los partidos. De esta manera, las parejas pueden acompañar a los futbolistas en el campamento de West Palm Beach, Florida, siempre respetando los momentos clave de preparación.

Durante años, varios entrenadores optaron por restringir este tipo de encuentros bajo la idea de que podían afectar el rendimiento físico o la disciplina del equipo. Sin embargo, Tuchel decidió apostar por otro modelo, basado en el bienestar emocional y la estabilidad de sus jugadores.

Aunque no existe evidencia científica que demuestre que las relaciones íntimas mejoren o perjudiquen directamente el rendimiento deportivo, algunos especialistas señalan que el equilibrio psicológico puede influir positivamente en atletas de alto nivel.

Figuras destacadas

La decisión coincide con el gran momento de figuras como Jude Bellingham y Harry Kane, quienes han sido determinantes para que Inglaterra avance en el Mundial 2026.

Ahora, la medida será puesta a prueba ante Noruega, una selección que llega con un Erling Haaland imparable, autor de siete goles en cinco partidos del torneo.

Ahora, la estrategia inglesa tendrá una prueba de máxima exigencia. Noruega llega como una de las grandes sorpresas del torneo y cuenta con un Erling Haaland en estado de gracia, con siete goles en cinco partidos.

La apuesta de Tuchel representa una visión diferente frente a entrenadores que históricamente defendieron concentraciones más estrictas, y abre nuevamente el debate sobre cuánto influye la vida personal de los futbolistas en su rendimiento dentro del campo.

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