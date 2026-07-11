¿Por qué el árbitro ordenó repetir el tiro de esquina tras anular el gol de Noruega?

La razón por la que se repitió el tiro de esquina después del gol anulado a Noruega ante Inglaterra.

El duelo entre Noruega e Inglaterra en el Mundial 2026 dejó una de las decisiones arbitrales más insólitas del torneo. La selección noruega había celebrado un gol que le permitía ponerse arriba en el marcador 2-1, pero la anotación fue invalidada después de una revisión del VAR por una infracción cometida antes de la ejecución del tiro de esquina.

La jugada ocurrió cuando Erling Haaland protagonizó una falta sobre el defensor Anderson antes de que el balón estuviera en juego. En un primer momento, Noruega parecía haber tomado ventaja con una acción de pelota detenida, pero el árbitro fue llamado por el VAR para revisar lo ocurrido en el inicio de la jugada.

Tras observar las imágenes, el silbante determinó que existió una infracción del delantero noruego antes del lanzamiento del córner, por lo que decidió anular el gol. Sin embargo, la decisión no terminó con un tiro libre para Inglaterra, sino con la repetición del tiro de esquina.

Explican por qué se repitió el córner tras la anulación del gol de Noruega

La explicación está en una nueva aplicación reglamentaria implementada para el Mundial 2026. La norma establece que cuando un equipo atacante comete una falta antes de que el balón esté en juego en una acción a balón parado y esa jugada termina en gol, el árbitro puede retroceder la acción para sancionar la infracción.

En este tipo de casos, como la pelota todavía no había sido puesta en juego, la acción del tiro de esquina mantiene su validez y debe repetirse después de anularse la anotación. Es decir, el equipo defensor no recibe un tiro libre porque la falta ocurrió antes del reinicio oficial de la jugada.

La medida busca evitar que los jugadores obtengan ventajas ilegales mediante empujones, bloqueos o infracciones durante los preparativos de los tiros de esquina.

La decisión generó sorpresa entre los aficionados, pero representa uno de los primeros momentos de alto impacto en el Mundial 2026 donde esta interpretación del reglamento tuvo protagonismo. El gol de Noruega quedó sin efecto y el partido continuó con un nuevo lanzamiento desde la esquina.

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