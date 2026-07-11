Así es el “bromance” de Jude Bellingham y Erling Haaland

La historia detrás del “bromance” de Jude Bellingham y Erling Haaland.

La amistad entre Jude Bellingham y Erling Haaland volverá a ser protagonista este sábado, cuando Inglaterra y Noruega se enfrenten por un boleto a las semifinales del Mundial 2026. Aunque hoy serán rivales sobre el terreno de juego, ambos futbolistas mantienen una estrecha relación que nació años atrás en el futbol alemán y que los aficionados han bautizado como uno de los grandes "bromances" del deporte.

Bellingham, de 23 años, y Haaland, de 25, coincidieron en el Borussia Dortmund entre 2020 y 2022. El delantero noruego llegó al club a inicios de 2020 y meses después se incorporó el mediocampista inglés, iniciando una etapa en la que compartieron vestuario, entrenamientos y grandes actuaciones que impulsaron sus carreras.

Durante su paso por el conjunto alemán, ambos demostraron una gran conexión dentro y fuera de la cancha. Era frecuente verlos celebrando goles juntos, intercambiando bromas durante las prácticas y compartiendo momentos que rápidamente se hicieron virales entre los seguidores del club.

Amistad continúa vigente

Con el paso del tiempo, esa complicidad se convirtió en una amistad que continúa vigente, pese a que sus caminos se separaron para convertirse en dos de las máximas figuras del futbol mundial.

Ahora, el destino los enfrenta por primera vez en una instancia decisiva de una Copa del Mundo. Inglaterra y Noruega buscarán el pase a las semifinales, por lo que solo uno de los dos amigos continuará en la pelea por el título.

En los días previos al encuentro, las redes sociales se llenaron de imágenes y videos que recuerdan su etapa juntos en Dortmund. Además, Haaland incluso se sumó a la tendencia mexicana "¿Y si sí?", bromeando con la posibilidad de eliminar a Inglaterra tras dejar fuera a México.

La amistad permanecerá intacta, pero durante 90 minutos el "bromance" quedará de lado para dar paso a una intensa rivalidad con un boleto a las semifinales del Mundial 2026 en juego.

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