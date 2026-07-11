¿Qué es la “confusión de identidad”? La regla que marcó la expulsión de Embolo ante Argentina

Así explica el reglamento la expulsión de Embolo.

El partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026 dejó una de las jugadas más discutidas del torneo. Cuando el encuentro estaba igualado 1-1, el delantero suizo Breel Embolo fue expulsado tras recibir una segunda tarjeta amarilla por simular una falta, una decisión que generó confusión entre aficionados y reavivó el debate sobre las nuevas reglas arbitrales.

La acción ocurrió al minuto 72. Embolo cayó al césped tras disputar un balón en la mitad de la cancha y reclamó una infracción. Sin embargo, tras la revisión correspondiente, el árbitro concluyó que el atacante había intentado engañarlo y le mostró la segunda amonestación, dejando a Suiza con diez jugadores.

La decisión estuvo relacionada con el protocolo conocido como "confusión de identidad", una modificación reglamentaria aplicada en el Mundial 2026 que permite al VAR intervenir cuando existe un error evidente en la identificación de un futbolista sancionado o cuando una acción disciplinaria requiere corregirse antes de la reanudación del juego.

Uso de la tecnología para reducir errores arbitrales

En este caso, la revisión confirmó que no existía falta y respaldó la decisión arbitral de sancionar la simulación. Al tratarse de una conducta antideportiva, el reglamento establece que debe castigarse con tarjeta amarilla. Como Embolo ya había sido amonestado previamente, la consecuencia fue la expulsión.

La jugada provocó un intenso debate en redes sociales, donde algunos aficionados cuestionaron la intervención tecnológica, mientras otros defendieron la aplicación del reglamento. La FIFA ha impulsado en esta Copa del Mundo un mayor uso de la tecnología para reducir errores arbitrales y garantizar que las sanciones disciplinarias recaigan sobre el jugador correcto.

Aunque la expulsión generó polémica, la decisión estuvo respaldada por las normas vigentes del torneo. El caso de Embolo se convirtió en otro ejemplo de cómo las nuevas herramientas arbitrales pueden influir directamente en el desarrollo de un partido y en el resultado de una eliminatoria mundialista.

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