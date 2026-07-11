David Beckham saca provecho millonario de los tiempos de hidratación del Mundial 2026

Lo que para muchos es solo una breve interrupción del partido, para una estrella del futbol mundial representa una oportunidad que podría traducirse en millones de dólares.

David Beckham vuelve a demostrar que su talento para los negocios es tan efectivo como lo fue su habilidad con el balón. El excapitán de la selección inglesa se ha convertido en uno de los grandes protagonistas comerciales del Mundial 2026, aprovechando la enorme exposición que ofrecen los nuevos tiempos de hidratación implementados por la FIFA para fortalecer su imagen y aumentar su fortuna.

Mientras los jugadores descansan durante unos minutos para hidratarse y recibir indicaciones tácticas, millones de espectadores alrededor del mundo observan una larga serie de anuncios protagonizados por Beckham, quien aparece como embajador de algunas de las marcas más importantes del planeta.

Los nuevos tiempos de hidratación

El Mundial 2026 introdujo una medida inédita para hacer frente a las altas temperaturas registradas en varias sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

Durante cada encuentro, el árbitro puede detener el juego alrededor de los minutos 30 y 75 para permitir que los futbolistas se hidraten y reciban atención médica o instrucciones tácticas.

Estas pausas duran aproximadamente tres minutos y buscan proteger la salud de los jugadores ante las condiciones climáticas extremas que se han presentado durante el torneo.

Aunque algunos aficionados consideran que interrumpen el ritmo de los partidos, otros reconocen que se han convertido en una medida necesaria para garantizar el bienestar de los futbolistas.

Beckham domina las pantallas

Mientras el balón deja de rodar, David Beckham aparece una y otra vez en las transmisiones internacionales.

El exfutbolista protagoniza varias campañas publicitarias que se emiten precisamente durante los tiempos de hidratación, un espacio que las cadenas de televisión aprovechan para insertar anuncios dirigidos a una audiencia global de cientos de millones de personas.

Gracias a ello, Beckham se ha convertido en uno de los rostros más visibles del Mundial 2026, incluso sin participar directamente en el torneo.

Un embajador de las marcas más importantes

La imagen del exjugador inglés continúa siendo una de las más cotizadas del deporte. Durante el Mundial protagoniza campañas para compañías internacionales como Pepsi, Adidas, Lay's, McDonald's, Stella Artois, Home Depot, Verizon y Bank of America, entre otras.

Su presencia constante confirma que, más de una década después de su retiro, Beckham mantiene un enorme poder de convocatoria para las grandes empresas.

Su capacidad para conectar con públicos de distintas generaciones lo ha convertido en uno de los embajadores comerciales más valiosos del mundo.

Mucho más que un exfutbolista

Desde que colgó los botines, Beckham ha ampliado su influencia mucho más allá del futbol.

Actualmente es copropietario del Inter Miami de la Major League Soccer, equipo donde juega Lionel Messi, además de participar en múltiples proyectos relacionados con la moda, el entretenimiento y la industria publicitaria.

Su matrimonio con Victoria Beckham también ha contribuido a consolidar una de las marcas familiares más reconocidas del mundo del espectáculo y los negocios.

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