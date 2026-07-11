¿Google se adelantó? Dio por eliminada a Suiza antes de iniciar el partido contra Argentina

Una búsqueda en Google sorprendió a miles de aficionados al mostrar que Suiza ya había sido eliminada del Mundial 2026, pese a que el partido frente a Argentina aún no iniciaba.

Una captura de pantalla comenzó a viralizarse en redes sociales durante el encuentro entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El motivo fue un aparente error de Google que aseguraba que el conjunto suizo ya había quedado eliminado del torneo, cuando el partido todavía no había iniciado.

La imagen muestra el resultado de la búsqueda "hasta dónde llegó Suiza en el Mundial 2026", donde el buscador indica que la selección europea "llegó hasta los cuartos de final" y que fue eliminada por Argentina, pese a que el encuentro aún no empezaba.

Google Mundial 2026 - Argentina - Redes sociales

El error que sorprendió a los aficionados

La captura comenzó a compartirse rápidamente en plataformas como X, Facebook y TikTok.

Muchos usuarios calificaron el hecho como un error del buscador, mientras que otros ironizaron asegurando que "Google ya conocía el resultado" antes del silbatazo final.

En el texto generado por la plataforma se podía leer que Suiza había quedado fuera del torneo tras caer ante Argentina, información que no correspondía con el desarrollo real del compromiso.

No es la primera polémica que rodea a Argentina

La selección dirigida por Lionel Scaloni ha sido protagonista de varias controversias durante este Mundial 2026.

Tras la histórica remontada sobre Egipto en los octavos de final, el entrenador egipcio Hossam Hassan cuestionó duramente el arbitraje del francés François Letexier, asegurando que existieron decisiones que favorecieron a la Albiceleste.

Argentina es la única representante de la Conmebol en el Mundial 2026 - EFE

Incluso, la Federación Egipcia presentó una protesta formal ante la FIFA, mientras que en redes sociales miles de aficionados debatieron algunas jugadas que marcaron el desarrollo de aquel encuentro.

A esto se sumó la polémica protagonizada por el productor musical Bizarrap, quien reveló en una entrevista que un día antes del partido ya sabía que entregaría el premio al Jugador Más Valioso (MVP). Aunque posteriormente aclaró que desconocía quién sería el ganador, sus declaraciones generaron especulaciones y teorías entre algunos aficionados.

¿Cómo funciona la información de Google?

Google no redacta manualmente cada uno de los textos que aparecen en sus resultados de búsqueda.

En muchas consultas utiliza sistemas automatizados de inteligencia artificial y recopila información de distintas fuentes para ofrecer respuestas rápidas. En ocasiones, especialmente durante eventos deportivos en desarrollo, estos sistemas pueden mostrar datos preliminares, desactualizados o interpretaciones incorrectas.

Por ello, expertos recomiendan consultar siempre fuentes oficiales cuando se trata de resultados en vivo.

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